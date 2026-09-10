Baby boom u Splitsko-dalmatinskoj županiji? Za novorođene već potrošeno 80 posto novca, evo koliko iznose potpore

Splitsko-dalmatinska županija ove je godine za novčane pomoći za novorođenu djecu osigurala 544.347 eura, a do početka rujna potrošeno je već oko 80 posto tog iznosa. To znači da je kroz jednu od glavnih županijskih demografskih mjera obiteljima dosad isplaćeno približno 435 tisuća eura.

Do kraja godine, kažu nam iz Županije, očekuju da će predviđeni iznos biti iskorišten u cijelosti. Naime, riječ je o programu koji obuhvaća cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju, no iznos koji roditelji dobivaju nakon rođenja djeteta nije jednak u svim gradovima i općinama. Razlike su poprilične pa tako pomoć počinje od 70 eura za prvo dijete u najrazvijenijim jedinicama lokalne samouprave, među kojima je i Split, dok u demografski najugroženijim područjima višegodišnja potpora za velike obitelji može dosegnuti čak 10.235 eura.

Oko 3.500 zahtjeva godišnje

O aktualnim brojkama razgovarali smo s Helenom Bandalović, pročelnicom Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije.

„Sredstva novčane pomoći za novorođenu djecu osigurana u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2026. godinu iznose 544.347 eura i do danas su realizirana na razini od oko 80 posto“, kazala nam je Bandalović.

U prošlogodišnjem proračunu za istu je namjenu bilo osigurano nešto manje novca, ukupno 514.541,20 eura, a dinamika realizacije tijekom 2025. bila je slična ovogodišnjoj. Usporedimo li samo iznose osigurane u proračunu, ove je godine za pomoć novorođenoj djeci predviđeno gotovo 30 tisuća eura više nego lani.

Županija godišnje zaprimi oko 3.500 zahtjeva za ovu vrstu pomoći, a zasad nema značajnijih odstupanja u odnosu na prošlu godinu.

„Na godišnjoj razini zaprimi se oko 3.500 zahtjeva, dinamikom i brojem kao i prethodne godine. Naravno, najveći broj zahtjeva odnosi se na isplatu naknade za prvo i drugo dijete, nešto manje za treće i svako sljedeće dijete u obitelji“, pojasnila je Bandalović.

Nije isto živite li u Splitu ili demografski ugroženom području

Visina pomoći određuje se prema dva ključna kriterija, broju djece u obitelji i stupnju razvijenosti grada ili općine u kojoj obitelj živi. Dakle, što je više djece u obitelji, potpora je veća. Istodobno, stanovnici slabije razvijenih i demografski osjetljivijih područja imaju pravo na veće iznose od stanovnika razvijenijih sredina.

„ Iznos novčane naknade ovisi o broju djece u obitelji, pri čemu veći broj djece znači proporcionalno veću naknadu, kao i stupnju razvijenosti grada ili općine. Veći stupanj razvijenosti znači manju naknadu i obratno“, navodi pročelnica.

Gradovi i općine zbog toga su raspoređeni u pet skupina. U petoj skupini nalaze se Split, Solin, Kaštela, Trogir, Makarska, Hvar i Supetar te Podstrana, Okrug, Tučepi i Sutivan. Upravo su ovdje naknade za prvo dijete najniže. Za prvo dijete obitelj dobiva 70 eura, za drugo 80, za treće 100, za četvrto 110, a za peto 135 eura. S većim brojem djece iznosi značajnije rastu pa je tako za šesto dijete predviđeno 400 eura, za sedmo 800, za osmo 1.330, za deveto 1.600, dok se za deseto i svako sljedeće dijete isplaćuje 1.995 eura.

U Dalmatinskoj zagori potpore znatno veće

Situacija je drugačija u slabije razvijenim dijelovima županije. U trećoj skupini, primjerice, nalaze se Sinj, Trilj, Omiš i Vrgorac te Jelsa, Baška Voda i Milna.

Tamo potpora za prvo dijete iznosi 110 eura, za drugo 135, a za treće 270 eura. Za peto dijete roditelji mogu ostvariti 535 eura, za šesto 1.000, za sedmo 1.600, dok za deseto i svako sljedeće dijete iznos doseže 6.640 eura.

Još je izdašniji model namijenjen obiteljima koje žive u demografski najosjetljivijim dijelovima Splitsko-dalmatinske županije.

Prvoj skupini pripadaju Vrlika i Vis te općine Sućuraj, Prgomet, Lokvičići, Zagvozd, Lećevica, Primorski Dolac, Nerežišća, Lovreć, Selca, Šestanovac, Gradac, Cista Provo i Runovići. Za prvo dijete ondje se isplaćuje 270, a za drugo 400 eura. Bitna razlika pojavljuje se kod obitelji s troje i više djece jer se njima pomoć ne isplaćuje samo jednokratno, nego tijekom tri kalendarske godine. Tako ukupna potpora za treće dijete može iznositi 2.015 eura, a raste sa svakim sljedećim djetetom. Najviši iznos trogodišnje potpore doseže čak 10.235 eura.

Koliko se djece zapravo rađa u županiji?

Za aktualnu godinu još nema ni konačnih godišnjih podataka Državnog zavoda za statistiku. Posljednji cjeloviti službeni podatak odnosi se na 2025. godinu, kada je u Splitsko-dalmatinskoj županiji bilo 3.790 živorođene djece. Godinu ranije, 2024., bilo ih je 3.820, odnosno 30 više. To znači da je broj živorođenih prošle godine smanjen za oko 0,8 posto u odnosu na 2024. godinu. Tek će podaci za 2026. pokazati hoće li se taj trend nastaviti ili će ova godina donijeti promjenu.

Roditelji koji ostvaruju pravo na županijsku pomoć zahtjev mogu podnijeti putem sustava e-Novorođenče ili Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije, i to u roku od tri mjeseca od rođenja djeteta. Većina potpora isplaćuje se jednokratno, dok se za obitelji iz prve skupine koje imaju troje ili više djece pomoć isplaćuje tijekom tri kalendarske godine.

Županija očekuje da će svih 544.347 eura osiguranih za ovu godinu biti iskorišteno.

„Očekujemo potpunu realizaciju proračunske pozicije“, poručuje za kraj Bandalović.