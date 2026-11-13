Avril Lavigne iznenadila svijet: U 42. godini postala majka, a identitet oca djevojčice zasad je tajna!

Kanadska pjevačica Avril Lavigne, jedna od najvećih pop-punk zvijezda 2000-ih, iznenadila je obožavatelje objavom da je u 42. godini postala majka. Na društvenim mrežama otkrila je da je na svijet stigla njezina prva kći, a sretnu vijest podijelila je uz nekoliko emotivnih fotografija.

Na Instagramu je objavila crno-bijele fotografije na kojima nježno drži djevojčicu u naručju, dok se na drugoj fotografiji vidi malena bebina ruka u rukama dviju odraslih osoba. Posebnu pozornost privukao je prizor triju pari prepoznatljivih Vans tenisica, među kojima se nalazi i jedan minijaturni par, položenih na skateboard.

"Naša mala je*ena princeza je stigla", napisala je pjevačica uz objavu, dodavši nekoliko emotikona.

Identitet oca zasad je nepoznat

Iako je s javnosti podijelila sretnu vijest, Avril Lavigne odlučila je zadržati dio privatnog života za sebe. Nije otkrila identitet oca djevojčice, kao ni ime djeteta ili točan datum rođenja. Pjevačica je ranije bila u braku s Deryckom Whibleyjem, frontmenom grupe Sum 41, a potom i s Chadom Kroegerom, pjevačem Nickelbacka. Oba braka završila su razvodom. Posljednjih godina svoj ljubavni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

Od tinejdžerske zvijezde do svjetske glazbene ikone

Avril Lavigne rođena je 27. rujna 1984. godine u Kanadi, a svjetsku slavu stekla je još kao tinejdžerica. Njezin debitantski album "Let Go" iz 2002. godine prodan je u više od 17 milijuna primjeraka diljem svijeta. Pjesme "Complicated", "Sk8er Boi" i "I'm with You" obilježile su početak njezine karijere, dok je kasnijim hitovima, poput "Girlfriend", dodatno učvrstila status jedne od najprepoznatljivijih izvođačica svoje generacije.

Prepoznatljiva po buntovnom stilu, skateboardima, širokoj odjeći i spoju popa i punka, postala je uzor brojnim mladima diljem svijeta.