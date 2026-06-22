"Avion zbog nevremena nije uspio sletjeti na otok": Putovanje u Grčku nije krenulo po planu

Ovog lipnja treći put sam boravio u Grčkoj posljednjih godinu dana, što dovoljno govori o tome da mi je ova zemlja u kratko vrijeme postala jedna od omiljenih europskih destinacija. Sve je krenulo lanjskim izletom na Halkidiki, a nastavilo se Balkan rallyjem sa Željanom Rakelom i ekipom, kojima je upravo Grčka bila posljednja u nizu zemalja na međunarodnoj ruti. Tada sam upoznao ljepote Meteora.

Na poziv Nacionalne turističke organizacije Grčke ove mi je godine stigao poziv za posjet grčkom otoku Milosu, koji možda nije najrazvikaniji, ali nije trebalo proći puno vremena da shvatim da je to otok koji kao da je “krojen” po mojim željama i turističkim afinitetima. Ne nužno ovim redoslijedom, to je otok prirodnih ljepota i čudesnih plaža, kristalno čistog mora, arheologije, mineralogije, izvorne grčke gastronomije i pitomih ljudi.

Putovanje koje je počelo prašnjavim kuferom

No prije nego zaronim dublje u opis doživljenog na Milosu, nekoliko riječi o onome što je tome neposredno prethodilo. Moje povjerenje u Grčku, bazirano na prethodna dva iskustva, bilo je toliko da nisam osjećao potrebu dublje analizirati ovaj grčki otok. Što zbog poslovnih obaveza koje sam trebao obaviti uoči puta, što zbog uvjerenja da ću se prepustiti svemu što su organizatori izleta pripremili.

Večer prije puta moj kufer još je imao prašine na sebi, nisam kupio apsolutno ništa potrebno za putovanje. Rezervirao sam BlaBlaCar i stigao u Zagreb u kasnim večernjim satima, a na putu sam rezervirao apartman. Možda je nekima nepojmljivo, ali za mene je to modus operandi.

Sredinom noći ulazim u apartman koji se nalazi u blizini autobusnog kolodvora, a ustajanje je bilo malo iza 5 sati ujutro. Računao sam da ću ujutro autobusom do zračne luke. Uslijedilo je buđenje nakon samo nekoliko sati sna, što i nije najljepša stvar na svijetu prije višednevnog puta, ali tako to obično biva.

Na izlaznim vratima odlučujem se za taksi, a ne za autobus. Uslijedilo je neugodno iznenađenje jer sam, za razliku od Splita gdje to ide znatno brže, ovdje čekao taksi preko 20 minuta pa sam već postao nervozan da će biti “ugusto” u zračnoj luci. Stiže stariji taksi, unutra stariji gospodin, vjerojatno iz Zagreba. Pozdravljam ga i dalje šutnja.

Taksist koji mi je uljepšao početak puta

Iako pospan i, svojstveno mi, blago mrzovoljan ujutro, poslušao sam unutarnji glas da ipak pokušam malo “proćakulat” s vozačem. I tako ja počnem s uobičajenim pitanjima o tome može li se živjeti od taksiranja i slično, na što mi je gospodin rado odgovorio da je u mirovini i da mu ovo dođe kao dobrodošao džeparac kojim financira svoje unuke u školovanju.

Rekao je i da nema ništa protiv mnogih stranih radnika u ovoj branši koji poštuju pravila i državu, te da oni pošteno zarađuju za kruh, baš kao što su to radili naši očevi i djedovi u Njemačkoj ili drugdje po svijetu.

No gospodarsko-političke teme nisu potrajale. Svakim kilometrom bliže Velikoj Gorici, prema kojoj srećom nije bilo gužvi, teme su postajale osobnije. Prvo površno, potom iznenađujuće sadržajno. Nekako smo došli na temu da je sreća često pitanje osobnog odabira.

“Svatko od nas bira hoće li kroz ovaj svijet proći obješene face ili će kročiti s osmijehom onda kada je to moguće. Zamisli da si pred drugima samo namrgođen”, kazao je vozač, a meni je bilo sve jasnije da je bio pun pogodak to što sam ga potaknuo na razgovor.

Spomenuo sam mu i neke meni bliske osobe kojih više nema, ali su mi ostavile trajan pečat upravo zbog svog pozitivnog gledanja na svijet bez obzira na sve, a to sve često je bilo jako teško.

“Život je lijep, život je težak, ali ne smijemo ga shvaćati pretjerano ozbiljno. Hoću reći, trebali bismo zadržati dio djeteta u sebi”, nastavio je vozač, pažljivo vozeći i pogledavajući na sat da stignem na vrijeme.

Potom je uslijedio dio kada me potpuno razbudio.

“Ma znaš što. Ja ti se probudim i odem pod tuš. Onda zovem svoju suprugu da se dođe malo igrati sa mnom ispod tuša”, kazao je ovaj 70-godišnjak, a ja sam se smijao iz sveg glasa i iz sveg srca.

Proces razbuđivanja i razbijanja nervoze prije puta bio je potpuno završen. Znam, ovo možda niste očekivali pročitati u putopisu o Grčkoj, ali smatrao sam da bi bila šteta preskočiti riječi i djela ovog vozača taksija koji mi je izrazito uljepšao početak putovanja.

Od Zagreba do Soluna s ekipom content creatora

U zračnoj luci Franjo Tuđman sve je išlo po planu. Tamo sam upoznao četvero od petero mojih suputnika u Grčku. Ovo četvero su redom influenceri ili, kako radije kažu, “content creatori”. Ja s influencerom do tada nisam proveo duže od par minuta, a sada ću se družiti satima.

Sjajna prilika za upoznavanje meni stranog svijeta, a u njega su me redom uveli Lara, Aldin, Davor i Amer. U Grčku je već ranije stigao kolega novinar Dragan. Uslijedilo je upoznavanje, nabacivanje prvih informacija o sebi.

Putovali smo prvo od Zagreba do Beča, potom od Beča do Soluna. Sve je prošlo u najboljem redu, nije bilo ni kašnjenja ni turbulencija.

Propelerac za Milos i prvi znak da neće sve ići po planu

Nakon Croatia Airlinesa i Austrian Airlinesa na red je došlo iskušati let Olympic Airom, manjim propelercom koji nas je trebao prevesti od Soluna do aerodroma na Milosu. Ukrcali smo se i krenuli točno po planu u 14:05.

Sjedio sam na samom početku ovog zrakoplova, na jedinom mjestu gdje su sjedala 2 i 2 okrenuta jedni prema drugima, a ja i suputnik bili smo jedini suprotno okrenuti od svih i imali pregled na zbivanja u cijelom avionu. Pred nama su bile dvije sredovječne Nijemice, od kojih je jedna imala vidnu fobiju od letenja.

“Ovi propelerci su, koliko god bili zvučni i mali, statistički najsigurniji zrakoplovi i mogu sletjeti po svakakvim vremenskim prilikama”, rekao je netko onako usputno.

Let je bio zanimljiv, barem meni, jer je vrijeme bilo pretežno sunčano i nakon Atene počeli su se ukazivati lijepi grčki otoci, jedan za drugim. Povremeno je bilo turbulencija, ali ništa strašno.

No kada smo oko 15:15 stigli iznad Milosa, moje meteorološki uštimano oko primijetilo je da je površina mora odjednom postala prilično “zapjenjena”. Bijelile su se krijeste valova, što je značilo samo jedno – ovo puše ne bilo kakav, nego prilično snažan vjetar.

Čim sam to pomislio, zrakoplov se počeo treskati na udarima vjetra. Pilot je već bio u fazi spuštanja prema pisti, a kada smo već pristojno izgubili na visini, udari vjetra počeli su pošteno tresti avion. Nastala je umjerena panika, a ova Nijemica zatvorila je oči.

Potom smo shvatili da je pilot odustao od slijetanja. Nakon nekoliko minuta zbunjoze javio se kapetan, pojasnivši da slijetanje nije uspjelo zbog vjetra te da ćemo morati sletjeti u Atenu. Blagi šok i nevjerica.

Umjesto Milosa – Atena, metro i trajekt

No pravo značenje riječi nevjerica tek će uslijediti jer su nam dalje bilo kakve korisne informacije stizale na kapaljku. Naravno da se ovakve stvari događaju i zaključili smo da nam je u tom trenutku jedino bilo bitno da sretno sletimo u Atenu, što se i dogodilo.

Nakon slijetanja držali su nas neko vrijeme u zrakoplovu i tu su se grupe bjesomučno trudile na sve moguće načine doći do bilo kakve korisne informacije, ali njih jednostavno nije bilo. Naš domaćin George, koji nas je trebao dočekati u zračnoj luci na Milosu, bio je vidno šokiran te nas je molio da mu javljamo bilo kakve novosti.

Nakon sat i pol od slijetanja pustili su nas iz zrakoplova, što je bila “presuda” da neće biti novog pokušaja slijetanja na Milos. Ušli smo u zgradu zračne luke u nadi da će nam otkriti što nam slijedi.

Među putnicima bilo je dosta Grka na koje smo se najviše oslanjali kako bismo dobili suvisle informacije i savjete, no svatko je imao neku svoju verziju priče. Moja grupa zaključila je da bi na kraju najbolji ishod bio ostati noć u Ateni, u kojem slučaju bismo stigli vidjeti barem jednu znamenitost, a ujutro bismo po drugi put pokušali letjeti do Milosa.

No organizator je odbio tu mogućnost, a nakon nekog vremena stiglo je konačno rješenje. Ukrcavamo se u atenski metro, prolazimo cijeli grad od zračne do trajektne luke, a ovaj put trajao je duže nego put avionom od Beča do Grčke, preko sat i pol! Tako smo ipak prošli Atenu cijelom dužinom, ali ne onako kako smo željeli.

Kada smo došli do luke, imali smo oko sat vremena do polaska trajekta pa smo to iskoristili za “ručak” u jednom od tamošnjih uličnih restorana. Ništa spektakularno, ali bilo je to prvo pravo jelo dana.

Ploveći grad prema Milosu

U ranu večer ukrcavamo se na trajekt sa svim svojim stvarima, a ugodno nas je iznenadila njegova veličina. Unutrašnjost mu pomalo nalikuje kruzeru. Nažalost, kasno smo ušli pa su apsolutno sva brojna sjedeća mjesta bila zauzeta.

Ovaj trajekt plovi do Krete i to je pravi ploveći grad. Na palubi broda, osim kafića, nalazi se zanimljivost – kavezi za pse, gdje vlasnici ostave svoje ljubimce za vrijeme dugog putovanja.

Tako smo nakon zrakoplova sada prema Milosu krenuli morem. Red pića, red šetnje, red ćakule i nekako smo “preživjeli” putovanje od pet sati.

Umjesto u 15 sati prethodnog dana, naš beskonačni put do Milosa završio je sljedećeg dana u 1 sat iza ponoći. Uplovili smo u središnji gradić otoka, Adamas. Raširenih ruku dočekali su nas domaćini George i Averkios.

George je predstavnik organizatora puta, a Averkios je, ukratko dobih dug ovog otoka - onaj koji čini razliku na nekom putovanju. Naš dvojac nas je smjestio po sobama nekoliko hotela koji su svi unutar nekoliko stotina metara udaljenosti. Posljednje atome snage uložili smo na tuširanje, a potom je slijedio tako željeni san. No ni ovoga puta on neće biti obilat jer je doručak u 7 sati, a nakon toga nas čeka prvi dan na otoku.

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