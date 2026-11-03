Avion za Moskvu iznenada vraćen u Beograd: Unutra bila Vučićeva "ekipa" na čelu s Vulinom?

Zrakoplov srpske nacionalne aviokompanije Air Serbia, koji je u utorak navečer, 3. studenoga, poletio iz Beograda prema Moskvi, neočekivano je prekinuo let i okrenuo se prema polaznoj zračnoj luci. Slučaj je privukao veliku pozornost nakon što su se pojavile informacije da su među putnicima bila trojica političara i dužnosnika povezanih s nekadašnjom vlašću Aleksandra Vučića.

Prema informacijama srpskog portala Nova.rs, riječ je o Aleksandru Vulinu, Dušanu Bajatoviću i Nenadu Popoviću. Iako njihova prisutnost u zrakoplovu zasad nije službeno potvrđena, kompanija Air Serbia potvrdila je da je let prekinut zbog sigurnosnih procedura povezanih s jednim od putnika.

Air Serbia potvrdila: Zrakoplov vraćen zbog sigurnosne provjere jednog putnika

Zrakoplov na letu JU134 poletio je iz beogradske zračne luke Nikola Tesla u 18:48 sati, a prema informacijama portala Nova.rs, stigao je do područja južne Litve prije nego što je dobio uputu za povratak. Promjenu rute bilježi i međunarodni servis za praćenje zrakoplova Flightradar24.

Da li će lojalisti iz policije i Kobri, Repac, Zmirić i Đošić, otići u invalidsku penziju da bi radili kao privatno obezbeđenje Aleksandra Vučića? S obzirom na to da on ništa ne potpisuje u vezi plaćanja, ko će platiti ovo privatno obezbeđenje?

I ko to veceras letom u 18 i 30 h bezi za Moskvu? — Srđan Milivojević (@srdjanmil037) November 3, 2026

U međuvremenu je stiglo i službeno priopćenje aviokompanije, koje je prenijela srpska novinska agencija Beta.

Iz Air Serbije navode da je kompanija od nadležnih aerodromskih službi dobila informaciju koja je zahtijevala provođenje dodatnih sigurnosnih provjera povezanih s jednim putnikom. Zbog toga je donesena odluka o povratku zrakoplova u Beograd kako bi sve propisane procedure bile provedene.

Kompanija ističe da su njezina posada i odgovorne službe postupale u skladu sa sigurnosnim pravilima te da su kontrola putnika i prtljage u nadležnosti aerodromskog sigurnosnog sustava. Putnici će, navodi se, nakon završetka provjera dobiti informacije o nastavku putovanja.

Srpski mediji: U zrakoplovu navodno bili Vulin, Bajatović i Popović

Dodatnu pozornost izazvale su informacije o tome tko je putovao prema ruskoj prijestolnici.

Prema neslužbenim saznanjima portala Nova.rs, među putnicima su bili Aleksandar Vulin, bivši srpski ministar obrane i unutarnjih poslova te nekadašnji direktor Sigurnosno-informativne agencije (BIA), Dušan Bajatović, dugogodišnji direktor državne kompanije Srbijagas, te Nenad Popović, političar poznat po sudjelovanju u srpsko-ruskoj gospodarskoj suradnji.

Ranije tijekom dana crnogorski portal ETV objavio je da su Vulin i Popović rezervirali karte za Moskvu. Prema navodima tog portala, Vulin je trebao sudjelovati u konzultacijama povezanima sa Srbijagasom, dok je Popović navodno putovao zbog aktivnosti srpsko-ruskog međuvladinog odbora.

Međutim, službenih potvrda o identitetu putnika i svrsi njihova putovanja zasad nema.

Je li Vulin zaobišao sigurnosnu kontrolu?

Portal Nova.rs objavio je i dodatne informacije o mogućem razlogu izvanrednog povratka zrakoplova.

Prema njihovim neslužbenim izvorima, Aleksandar Vulin navodno se ukrcao u zrakoplov bez propisane sigurnosne provjere. Isti portal tvrdi da je nepravilnost uočio Milan Kuč, direktor korporativne sigurnosti beogradske zračne luke, nakon pregleda snimki nadzornih kamera.

Prema tim navodima, Kuč je zatim naredio povratak zrakoplova radi provedbe odgovarajućih postupaka. Nova.rs također piše da je pokušala kontaktirati Vulina, ali nije uspjela dobiti njegov komentar.

Važno je naglasiti da Air Serbia u službenom priopćenju nije imenovala putnika zbog kojeg su zatražene dodatne provjere, niti je potvrdila tvrdnju da je riječ o Vulinu. Stoga se ove informacije zasad mogu navoditi isključivo kao neslužbena saznanja srpskog medija.

Oporbeni političar ranije postavio pitanje: Tko večeras bježi u Moskvu?

Cijela priča dobila je i političku dimenziju nakon objave Srđana Milivojevića, predsjednika Demokratske stranke, koji je tijekom dana na društvenoj mreži X postavio pitanje tko večernjim letom odlazi u Moskvu.

Milivojević je za srpske medije tvrdio da dvojica političara namjeravaju otputovati u Rusiju, pri čemu jedan navodno ima povratnu kartu, a drugi kartu u jednom smjeru. Izrazio je i sumnje da bi putovanje moglo biti povezano s mogućim kaznenim istragama.

Ipak, nema službene potvrde da je bilo koji od spomenutih dužnosnika pokušavao pobjeći iz Srbije, niti su objavljeni dokazi koji bi takav zaključak opravdali.