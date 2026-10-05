Avion za Beograd konačno poletio iz Splita. Uhićen je svećenik?

Avion Air Srbije koji je u ponedjeljak poslijepodne trebao poletjeti iz Splita za Beograd evakuiran je nakon što je 75-godišnji putnik osoblju rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba, a potom ustvrdio da se samo šalio. Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, uhićeni muškarac je svećenik.

Zbog njegove izjave pokrenute su sigurnosne procedure, svi putnici morali su napustiti zrakoplov, a policija je obavila protueksplozijski pregled aviona, putnika i prtljage.

Eksplozivna naprava nije pronađena, a avion je nešto prije 19 sati napokon poletio prema Beogradu.

Policija istražuje 75-godišnjaka zbog lažne uzbune

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su da je nad uhićenim muškarcem pokrenuto kriminalističko istraživanje.

„U splitskoj zračnoj luci obavljen je protueksplozijski pregled zrakoplova, putnika i prtljage. Pregledom nije pronađena eksplozivna naprava te je zrakoplov s putnicima napustio zračnu luku. Nad uhićenim 75-godišnjim muškarcem u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lažna uzbuna“, izvijestila je policija.

Zrakoplov Air Srbije prema redu letenja trebao je krenuti za Beograd u 15:20 sati. Samo nekoliko minuta kasnije, oko 15:25, 75-godišnjak je, dok se još nalazio u avionu, osoblju rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba.

Nakon toga je ustvrdio da se šalio.