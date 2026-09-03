Avion s tijelom ratnog zločinca Mladića sletio u Beograd! Ovaj sramotni natpis ga čeka na autocesti

Zrakoplov Vlade Srbije koji prevozi tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića sletio je u Beograd. Aleksandar Vučić je ranije potvrdio da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića preuzeto i da u kasnim poslijepodnevnim satima stiže u Srbiju, piše Telegraf.

Danas.hr. je u posjedu snimki natpisa koje su osvanule u Beogradu.

"Piše 'Dobrodošao kući generale', sada sam ja snimio iz automobila, ovo je na autoputu i ovdje će proći kada krenu s aerodroma", rekao je čitatelj.

Srbijanski mediji su ranije izvijestili da je njegovo tijelo preuzeo Mladićev sin Darko u pratnji dvojice njegovih suboraca.