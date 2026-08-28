Avion naglo izgubio 1800 metara visine: Muž joj preminuo, ona slomila kralježnicu

Žena čiji je suprug preminuo nakon snažnih turbulencija na letu Singapore Airlinesa pokrenula je sudski postupak protiv zrakoplovne kompanije. Linda Kitchen (74) iz Thornburyja nedaleko od Bristola u incidentu je slomila kralježnicu, a sada traži odštetu kako bi mogla financirati stručnu pomoć potrebnu tijekom oporavka, piše BBC.

Linda i njezin suprug Geoff (73) u svibnju 2024. krenuli su na šestotjedno putovanje u Singapur, Indoneziju i Australiju. Tijekom leta iz Londona zrakoplov su iznad Mjanmara zahvatile snažne turbulencije, nakon čega je prisilno sletio u Bangkok.

Prema navodima njezinih odvjetnika, zrakoplov je iznenada izgubio oko 1800 metara visine, a Geoff je zadobio ozljede nakon kojih je preminuo.

"Kada su me odvojili od Geoffa, znala sam da je loše, ali ništa me nije moglo pripremiti na vijest o njegovoj smrti. To me potpuno shrvalo", rekla je Kitchen.

"Imala sam osjećaj da zrakoplov pada"

Kitchen se prisjetila kaosa koji je nastao tijekom leta.

"Bilo je manjih turbulencija iznad Europe i tresli smo se iznad mora, ali glavna turbulencija nastupila je nakon desetak sati leta", ispričala je.

"Bilo je toliko silovito da sam imala osjećaj da zrakoplov pada. Pomislila sam da se rušimo."

Tijekom naglog gubitka visine Geoff je pao na suprugu. Drugi putnici pomogli su ga pomaknuti, a liječnik koji se nalazio među putnicima počeo ga je reanimirati. Vjeruje se da je Geoff nakon naglog propadanja zrakoplova doživio srčani udar.

Za smrt supruga saznala dva dana kasnije

Lindu su prevezli u bolnicu dok se njezin suprug još nalazio u zrakoplovu. Za njegovu smrt doznala je tek dva dana poslije.

"Provela sam deset dana u bolnici prije nego što su me medicinskim letom prebacili u Bristol. Put je bio u magli zbog jakih bolova. U Ujedinjenom Kraljevstvu bila sam u bolnici još tjedan dana, a nakon otpusta trebala mi je velika pomoć kod kuće", rekla je.

Sada je pokrenula postupak pred Visokim sudom, a njezina odvjetnica Anthe Korelidou, specijalizirana za zrakoplovno pravo, kaže da obitelj i dalje želi odgovore o okolnostima tragedije.

"Iako su prošle više od dvije godine od Geoffove smrti, Linda i obitelj još uvijek imaju mnogo pitanja o tome što se točno dogodilo. Zanima ih je li se moglo učiniti više da se ozljede spriječe", rekla je Korelidou.