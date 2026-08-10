Avion krenuo prema pisti, a onda se dogodio problem: Let otkazan zbog djeteta

Let kanadske aviokompanije Porter Airlines otkazan je nakon što dijete nije htjelo sjesti i vezati sigurnosni pojas.

Zrakoplov je napustio terminal Međunarodne zračne luke Victoria u Britanskoj Kolumbiji i krenuo prema uzletno-sletnoj stazi. No, roditelj i članovi kabinskog osoblja ni nakon nekoliko pokušaja nisu uspjeli sigurno smjestiti dijete na sjedalo.

Zrakoplov se zato morao vratiti do izlaza kako bi roditelj, dijete i njihova prtljaga bili iskrcani. I ostali putnici morali su napustiti zrakoplov dok su se ponovno podnosili plan leta i ispunjavala potrebna dokumentacija.

Zbog nastalog kašnjenja let za Toronto nije mogao poletjeti prije zatvaranja uzletno-sletne staze u 00:30 pa su putnici morali provesti noć u Britanskoj Kolumbiji, prenosi Dnevnik.hr.

Porter Airlines priopćio je da je malo dijete stajalo na sjedalu, zbog čega uvjeti za polijetanje nisu bili sigurni. Nije objavljeno koliko je dijete imalo godina ni koliko je putnika bilo u zrakoplovu sa 132 sjedala.

Aviokompanija ispričala se putnicima i prebacila ih na drugi let sljedećeg dana, piše Sky News.

Putnik Aryeh Kozuch izjavio je za CBC da dijete nije bilo razmaženo niti mu je bilo neudobno, nego se bojalo. Skrivalo se ispod sjedala, a kada bi ga pokušali vezati, izvuklo bi se ispod pojasa.

Druga putnica, Hillary Hertzberg, rekla je da je iskrcavanje roditelja i djeteta trajalo vrlo dugo. Kritizirala je i komunikaciju aviokompanije nakon otkazivanja leta. Pojedini putnici morali su u posljednji trenutak tražiti hotelski smještaj te sada od prijevoznika traže naknadu nastalih troškova.