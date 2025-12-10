Ava: "Trudna sam"

"Trudna sam, upravo sam napravila test, u šoku sam...", objavila je Ava Karabatić.

Ava Karabatić na društvenim je mrežama objavila da je trudna te da je vijest doznala nakon što je napravila test. "Trudna sam, upravo sam napravila test, u šoku sam...", napisala je Karabatić.

U istoj objavi navela je kako je sve počelo 9. prosinca, kada je imala jaka krvarenja. Zbog sumnje na rak grlića vrata maternice, kako je istaknula, obavila je dodatne testove te trenutačno čeka nalaze. Dodala je da se nada kako nema karcinom.

Karbatić je pritom poručila i da je sigurno kako "dva srca kucaju u meni", čime je dala do znanja da očekuje blizance. Naglasila je da će, bez obzira na to koliko trudnoća bila rizična, iznijeti je do kraja.

"Tata obećajem ti da ću iznijet trudnoću do kraja i da ću ih dovest na svijet te odgojit u divne ljude kao što si bio ti, i kao što si mene sve naučio", napisala je Ava Karabatić u objavi koju je sama podijelila na društvenim mrežama.