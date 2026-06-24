Ava Karabatić: "Udajem se sljedeći petak"

Bivša reality zvijezda i influencerica Ava Karabatić na društvenim je mrežama otkrila da će se vjenčati već sljedećeg petka te da su pripreme za veliki dan u punom jeku.

Kako je objavila na svom Instagram profilu, njezin odabranik Lazar već je naručio vjenčano prstenje, a par je odlučio da će ceremonija biti intimna i bez velikog slavlja.

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"Vjenčanje će biti kod matičara, tako smo odlučili. Ne radimo veliko slavlje, već naš privatni trenutak uz najbližu rodbinu", poručila je Ava svojim pratiteljima.

Uoči vjenčanja uputila je i poziv salonima vjenčanica zainteresiranima za suradnju da joj se jave putem Instagrama, gdje redovito dijeli detalje iz privatnog i poslovnog života.

Karabatić se u objavi zahvalila pratiteljima na podršci koju joj pružaju te iskoristila priliku za promociju svog novog glazbenog projekta. Naime, pozvala je publiku da pogleda spot za njezinu pjesmu "Hrvatska pobjeđuje", koju je objavila povodom Svjetskog prvenstva.