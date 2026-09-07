Ava Karabatić kaže da se povlači iz javnosti: "Ne želim više biti površna plavuša"

Ava Karabatić iznenadila je pratitelje objavom u kojoj je najavila povlačenje s društvenih mreža i odmak od javnog života. Nakon godina provedenih pred kamerama i u središtu medijske pozornosti, poručila je kako želi zatvoriti jedno životno poglavlje i posvetiti se drugim interesima.

Odluku je objavila u nedjelju u podužoj i osobnoj poruci u kojoj se osvrnula na svoj dosadašnji javni život, odnos s publikom, ali i imidž po kojem je postala prepoznatljiva.

„Ovo je moja zadnja objava na društvenim mrežama i javnosti općenito. Hvala vam ljudi što ste mi godinama davali podršku, volili me luckastu, pravednu, iskrenu, ali prvenstveno svoju“, napisala je Karabatić.

„Puno sam više od toga“

Posebno se osvrnula na imidž „površne plavuše“, koji je, kako priznaje, dijelom i sama gradila tijekom godina. Iako joj je takav javni nastup donio popularnost i zaradu, danas kaže da se u toj ulozi više ne pronalazi.

„Ne vidim se više u ulozi površne plavuše koja objavljuje provokativne slike, mislim da je to uvreda za moju struku, puno sam više od toga“, poručila je.

Karabatić navodi da se u novom životnom razdoblju želi više posvetiti obrazovanju, književnosti i umjetnosti, kao i pisanju znanstvenih radova. Naglasila je da sebe prije svega vidi kao profesoricu, a u oproštajnoj objavi zahvalila je i profesorici Nadi Bulić na dugogodišnjoj podršci.

Prisjetila se trenutka s ocem

U svojoj poruci dotaknula se i odnosa prema novcu i popularnosti. Kao jednu od uspomena koje su joj ostale posebno važne izdvojila je vrijeme provedeno s ocem u prirodi.

Prisjetila se razdoblja kada je, kako kaže, u džepu imala tek 100 kuna, ali je unatoč tome bila sretna. Tim je primjerom željela naglasiti da joj materijalne stvari danas više nisu među najvažnijim životnim prioritetima.

Ne isključuje povratak

Iako je najavila da je riječ o njezinoj posljednjoj objavi, mogućnost povratka na društvene mreže ipak nije potpuno isključila.

„Možda se jednom vratim, ja volim konekciju s ljudima“, napisala je.

Za sada se, kaže, želi udaljiti od „ludila virtualnosti“ i više vremena posvetiti privatnom životu, obrazovanju i pisanju.

„Do tada, pozdrav. Voli vas Ava“, zaključila je Karabatić.