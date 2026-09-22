Autoprijevoznici najavljuju dizanje cijena: "Stanje je kaotično, a ako Vlada ovo napravi, bit će još gore"

Cestovni prijevoznici najavljuju podizanje cijena svojih usluga zbog skupljeg goriva. Kako su rekli, sa svakim poskupljenjem goriva prisiljeni su korigirati i svoje cjenike, no unatoč tome neki od njih i dalje posluju s gubitkom, piše Net.hr.

Branko Trstenjački, predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika, opisao je stanje na terenu kao kaotično. "Cijene koje rastu povećavaju nam svaki put direktni trošak u prijevozu i mi moramo dizati cijene da bismo uopće opstali", rekao je i dodao da će cijene podizati u skladu s rastom cijene nafte.

Napominje da su neki prijevoznici već odustali od posla. "Koliko znam, neki su prodali firme, neki su zaustavili transport jer rade s gubitkom. Kada dogovaramo cijenu, zapravo znamo koliko smo zaradili tek kad naplatimo transport", ističe Trstenjački.

Što ako cijena prijeđe dva eura

Na pitanje što će se dogoditi ako cijena litre goriva prijeđe dva eura, Trstenjački odgovara da će i tada morati dizati cijene, ali i smanjiti rokove plaćanja. "Rok plaćanja je sada od 30 do 60 dana. Bojim se da će se to morati smanjiti na 15 do 30, možda čak i više", kaže.

Osvrnuo se i na cijene goriva u drugim europskim zemljama, gdje voze, a koje su još skuplje. "Tamo se cijene goriva trenutačno kreću iznad 2,70 pa do tri eura po litri. Moramo tankati da bismo se mogli vratiti doma. Pokušavamo to ukalkulirati u cijenu transporta. Tko to ne radi - radi s velikim gubitkom", poručuje.

"Dnevno formiranje cijena stvorilo bi kaos"

Trstenjački je komentirao i ideju Vlade o formiranju cijena goriva na dnevnoj, a ne tjednoj bazi. "Mislim da to nije dobra ideja. I ovako imate nestabilno poslovanje, u tom slučaju to bi postao kaos, bilo bi nemoguće pratiti. Ne bismo znali kako postaviti cijenu", rekao je.

Istaknuo je da su već razgovarali s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem. "Razgovarali smo da nam se proba izaći u susret, kako su izašli u susret linijskim prijevoznicima putnika, tako bi se trebalo i nama subvencionirati da uspijemo prebroditi krizu. Jer kažem, transport je posao u kojem ostaje malo zarade, gotovo ništa, neki rade i s gubitkom", objasnio je.

Zabrinuti autoprijevoznici očekuju da ih Ministarstvo pozove na sastanak kako bi im se pokušalo pomoći.