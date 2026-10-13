Autoprijevoz Sinj pred stečajem: Čak 43 autobusa na popisu vrijede nula eura, a sudski spisi otkrivaju nagodbu od 1,27 milijuna eura!

Autoprijevoz Sinj, nekadašnji poznati prijevoznik iz Cetinske krajine, nalazi se pred mogućim otvaranjem stečajnog postupka. Na e-Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu tijekom lipnja i srpnja objavljena je dokumentacija o postupcima nad tvrtkom, a posebno je zanimljiv popis vozila evidentiranih na njezino ime. Riječ je o dokumentu pod nazivom "Podaci o imovini", datiranom 15. srpnja 2026., koji smo detaljno analizirali. U njemu se nalazi čak 47 vozila, među kojima su 43 autobusa. Svakom od tih autobusa upisana je vrijednost od točno 0,00 eura.

Najstariji autobusi proizvedeni su davne 1977. godine

Analiza pokazuje da je riječ o autobusima proizvedenima između 1977. i 1996. godine. Pet ih potječe iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, 28 iz osamdesetih, a deset iz devedesetih. Najzastupljeniji je FAP s 26 vozila, dok je Mercedes zastupljen s osam autobusa. Na popisu se nalaze i vozila marki Neoplan, TAM, TAZ, Steyr, Setra i drugih proizvođača. Posebno je zanimljivo da su sva navedena vozila odjavljena. Datumi odjave kreću se od 1996. do 2016. godine, što znači da je i posljednji autobus s popisa odjavljen prije više od deset godina. Među najnovije odjavljenim autobusima nalazi se Mercedes O 404 iz 1993. godine, čija je odjava evidentirana 9. ožujka 2016.

Osim autobusa, na popisu su osobni automobil Lada iz 1991., Renault Rapid, Ford Escort te Fiat Ducato iz 1997. godine. Upravo je Fiat Ducato jedino vozilo kojem je u dostavljenoj evidenciji iskazana vrijednost različita od nule. Ona iznosi 1.188,45 eura, dok je za preostalih 46 vozila upisana vrijednost nula eura. Pritom treba naglasiti da podatak iz evidencije ne predstavlja nužno aktualnu tržišnu procjenu vozila. Također, iz samog popisa ne može se utvrditi nalaze li se svi navedeni autobusi još uvijek fizički u posjedu društva ili su u međuvremenu rashodovani, prodani ili uklonjeni.

Sudska nagodba otkriva obveze od 1,27 milijuna eura

No, uvid u druge javno dostupne sudske dokumente otkriva i znatno širu financijsku pozadinu slučaja. Prema zapisniku Općinskog suda u Splitu od 15. travnja 2026., u predmetu Ovr-3705/2021, Autoprijevoz Sinj sklopio je sudsku nagodbu s društvima Promet Sinj, Promet Makarska i Promet d.o.o.

U nagodbi su priznate tražbine prema tim društvima u ukupnom iznosu od čak 1.274.299,87 eura. Dogovoreno je djelomično namirenje tih obveza prijenosom suvlasničkih udjela na nekretninama čija je vrijednost utvrđena na 735.000 eura. Prema tekstu nagodbe, nakon takvog namirenja preostaje dug u iznosu od 539.299,87 eura, uz posebno uređene obveze i uvjete povezane s nekretninama.

Važno je napomenuti da navedeni iznosi potječu iz zasebnog ovršnog postupka. Oni ne predstavljaju automatski iznos trenutačne blokade računa niti konačan pregled svih obveza društva u stečajnom postupku. Za potvrdu provedbe svih zemljišnoknjižnih prijenosa potrebno je provjeriti i aktualno stanje zemljišnih knjiga.

Grad Sinj manjinski je suvlasnik

Posebnu dimenziju cijelom slučaju daje činjenica da se među članovima društva nalazi i Grad Sinj. U zapisniku sjednice Gradskog vijeća iz 2020. godine predstavnik tadašnje gradske uprave naveo je da Grad Sinj ima 5,97 posto udjela u Autoprijevozu Sinj. Istodobno je pojasnio da je Promet Sinj zasebno trgovačko društvo u kojem Grad nema vlasnički udio. Ta je razlika važna jer postupak nad Autoprijevozom Sinj ne znači automatski da je u stečajnom postupku i Promet Sinj, odnosno da se zbog njega obustavlja autobusni prijevoz putnika na području Cetinske krajine.

Što je ostalo od nekadašnjeg sinjskog prijevoznika?

Na e-Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu dokumentacija o Autoprijevozu Sinj objavljena je u predmetima St-233/2026 i St-322/2026. U potonjem je 22. srpnja objavljen i prilog s podacima o imovini. Slučaj tako otvara nekoliko važnih pitanja: kolika je stvarna preostala imovina društva, gdje se danas nalaze nekadašnji autobusi te kako će se sudska nagodba o nekretninama odraziti na interese vjerovnika i manjinskog suvlasnika, Grada Sinja?

Na ta pitanja konačne odgovore trebali bi dati daljnji sudski postupak i potpuni uvid u poslovnu i imovinsku dokumentaciju društva.