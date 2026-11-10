Automobilom vozio unatrag u pješačkoj zoni i teško ozlijedio pješakinju

Jučer, 9. studenoga oko 10,45 sati u Šibeniku u Stankovačkoj ulici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 47-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, prilikom kretanja vozilom unatrag, suprotno vidno postavljenom prometnom znaku "pješačka zona" s dopunskom pločom "osim vozila dostave", nije uvjerio da navedenu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja, uslijed čega je zadnjim dijelom vozila udario u tijelo 87-godišnje pješakinje.

U Općoj bolnici u Šibeniku 87-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 47-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.