Automobilom udario pješakinju, teško je ozlijeđena

Jučer, 14. kolovoza u 20.50 sati u Brodarici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je pješakinja zadobila teške tjelesne ozljede, priopćila je PU šibensko-kninska.

Prometna nesreća se dogodila na način da 78-godišnjak, upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, iz ograđenog dvorišta vrši radnju uključivanja u promet vožnjom unatrag na kolnik kojom prilikom vozilom udara u tijelo 55-godišnje pješakinje, a koja se u trenutku prometne nesreće nalazila na središnjem dijelu kolnika.

U prometnoj nesreći 55-godišnja pješakinja zadobila je teške tjelesne ozljede zbog kojih je zadržana na liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 78-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.