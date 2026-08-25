VIDEO Automobilom se zabio u restoran na odmorištu kod Zadra, jedna osoba ozlijeđena

Na autocesti A1, na odmorištu Nadin, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena nakon što se automobil zabio u izlog restorana.

Prema informacijama koje je objavio 24sata, strani državljanin upravljao je automobilom austrijskih registracijskih oznaka te je, krećući se prostorom odmorišta, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stakleni izlog ugostiteljskog objekta.

U nesreći je ozlijeđena jedna osoba kojoj je pružena liječnička pomoć. Prema zasad dostupnim informacijama, ozljede su nastale od krhotina razbijenog stakla, a težina ozljeda još nije poznata.

Iz policije su potvrdili da se vozilo kretalo unutar samog odmorišta kada je došlo do udara u izlog restorana.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više okolnosti nesreće.