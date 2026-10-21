Automobili gotovo pod vodom u garaži na Splitu 3! U jednom danu palo gotovo 75 posto prosječne listopadske kiše

Snažno kišno nevrijeme koje je u srijedu poslijepodne i navečer zahvatilo Split, Solin, Kaštela, Trogir, Podstranu i dio Dalmatinske zagore izazvalo je velike probleme na prometnicama, a obilne oborine poplavile su i pojedine garaže. Na cestama su se stvarale velike nakupine vode, na nekim lokacijama izbijeni su poklopci kanalizacijskih šahtova, a promet se odvijao uz znatne poteškoće.

Jedan od najupečatljivijih prizora stiže sa Splita 3, gdje je poplavljena garaža u Ulici Ruđera Boškovića. Na snimkama se vide automobili okruženi velikom količinom vode, koja na pojedinim dijelovima vozila doseže gotovo do prozora. Prizori svjedoče o ozbiljnosti poplave i mogućoj velikoj materijalnoj šteti.

Poplavljena garaža na Splitu 3, velike poteškoće diljem grada

Poplava u garaži na Splitu 3 samo je jedan od primjera posljedica današnjeg nevremena. Na brojnim prometnicama voda se zadržavala na kolnicima, a obilna kiša stvarala je poteškoće i pješacima i vozačima. Posebno su problematična bila niže položena područja, gdje se oborinska voda može brzo akumulirati.

Takve situacije zahtijevaju intervencije nadležnih službi, prije svega radi osiguravanja prometnica, uklanjanja prepreka i ispumpavanja vode iz poplavljenih prostora. Službeni podaci o ukupnom broju današnjih vatrogasnih i drugih intervencija zasad nisu potvrđeni.

Na Kmanu palo čak 74 posto prosječne listopadske kiše!

Koliko je današnja kiša bila obilna najbolje pokazuje usporedba s klimatskim prosjekom. U Splitu tijekom listopada prosječno padne oko 77 litara kiše po četvornome metru, a danas je samo do 19:40 na meteorološkoj postaji Split – Kman izmjereno čak 56,9 litara.

To znači da je na Kmanu tijekom samo jednog dana palo gotovo 74 posto količine kiše koja u Splitu prosječno padne tijekom cijelog listopada. Drugim riječima, u manje od jednoga dana izmjerena je količina koja odgovara gotovo trima četvrtinama uobičajene mjesečne listopadske oborine.

Velike količine zabilježene su i u drugim dijelovima grada. Na Lokvama je palo 52,5 litara, odnosno 68 posto spomenutog listopadskog prosjeka, dok je na Spinutu izmjereno 47,6 litara, što odgovara približno 62 posto prosječne mjesečne količine. Na Kašjunima je palo 43,9 litara.

Ove brojke posebno su zanimljive jer pokazuju koliko oborine mogu biti prostorno neujednačene čak i unutar relativno malog područja poput Splita. Usporedba s mjesečnim prosjekom pritom služi za ilustraciju iznimne količine kiše u jednom danu, a ne znači da je dosegnut ili premašen bilo kakav dnevni rekord.

Solin premašio 85 litara, u Žrnovnici više od 60!

Još veće količine kiše izmjerene su u neposrednoj okolici Splita. Prema podacima meteoroloških postaja ažuriranima oko 19:40, Solin, Srednja strana, prednjači s čak 85,4 litre kiše po četvornome metru. U Muću je izmjerena 82,1 litra, u Niskom 81,3 litre, a na području Vele Njive kod Prančevića čak 72,9 litara.

Na Šolti, u Grohotama, palo je 66,5 litara, dok je u Milošićima izmjereno 63 litre. Velike količine zabilježene su i istočno od Splita: u Žrnovnici 60,7 litara, u Tugarima 59,7 litara, a na postaji Podgora 62,2 litre.

Posebno je zanimljiv podatak iz Žrnovnice, gdje je tijekom posljednjeg sata mjerenja palo čak 38,3 litre kiše po četvornome metru. To pokazuje koliko su pojedini pljuskovi bili intenzivni i zašto je na nekim lokacijama došlo do naglog nakupljanja vode.

Količina kiše do 19:40 na području Splita i okolice

Meteorološka postaja Oborine (l/m²) Solin, Srednja strana 85,4 Muć 82,1 Nisko 81,3 Vela Njiva, Prančevići 72,9 Šolta, Grohote polje 66,5 Milošići 63,0 Podgora 62,2 Žrnovnica 60,7 Tugare 59,7 Split, Kman 56,9 Čiovo, Okrug Donji 56,1 Čiovo, Tepli bok 55,4 Kaštel Gomilica 55,2 Split, Lokve 52,5 Mosor, zvjezdarnica 50,8 Kaštel Gomilica, Marina Kaštela 48,8 Seget Donji 47,9 Split, Spinut 47,6 Split, Kašjuni 43,9 Stobreč, Cetinska 43,9 Jesenice 42,7 Stobreč 42,4 Trogir, Providenca 42,2

Zašto ovakva kiša izaziva velike poplave?

Iako su jesenski mjeseci u Dalmaciji poznati po obilnijim oborinama, današnje nevrijeme pokazalo je koliko problema može nastati kada velika količina kiše padne u kratkom vremenu. Kapacitet oborinske odvodnje nije neograničen, a osobito su osjetljivi podvožnjaci, podzemne garaže i drugi prostori smješteni ispod razine okolnih prometnica.

Važno je pritom razlikovati ukupnu količinu kiše i njezin intenzitet. Pedeset litara koje ravnomjerno padnu tijekom cijelog dana ne izazivaju nužno iste posljedice kao pedeset litara koje se sruče tijekom jednoga ili dva sata. Upravo intenzivni pljuskovi mogu dovesti do naglog porasta količine vode na ulicama i u niže položenim prostorima.

Prema dostupnim mjerenjima, pojedina područja šire splitske okolice danas su dobila i više kiše nego što je uobičajena ukupna listopadska količina koju navodimo za Split. Konačne dnevne vrijednosti znat će se nakon završetka oborinskog događaja, a brojke prikazane do 19:40 već sada potvrđuju da je riječ o vrlo izraženom kišnom nevremenu. Kiša se prema 20 sati smirila i prolazno prestala.