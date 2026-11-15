Automobil retrovizorom udario pješaka, teško je ozlijeđen

U petak, 13. studenoga oko 21,15 sati na lokalnoj cesti 65061 Šibenik - Podsolarsko, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se kada je 40-godišnjak upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka na ravnom dijelu ceste bez javne rasvjete. Pritom nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti, odnosno smanjenoj vidljivosti, kiši i mokrom kolniku.

Zbog neprilagođene brzine nije uspio pravodobno reagirati te je desnim bočnim retrovizorom automobila udario 38-godišnjeg pješaka. Pješak se u tom trenutku kretao uz desni rub kolnika lokalne ceste 65061, a nije bio označen izvorom svjetlosti niti je nosio reflektirajuće materijale.

Izvršenim alkotestiranjem utvrđena je prisutnost alkohola u tijelu 38-godišnjeg pješaka.

U Općoj bolnici u Šibeniku 38-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, a također su mu izuzeti krv i urin zbog daljnje analize.

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 40-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.