Automobil planuo na parkiralištu u Vodicama: Policija utvrdila da je požar izazvao otvoreni plamen

Na parkiralištu u Vodicama jučer, 6. rujna, oko 14 sati izbio je požar na osobnom automobilu. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Na mjesto događaja žurno su upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Vodice, koji su požar lokalizirali i u potpunosti ugasili u 14.40 sati.

Policijski službenici u suradnji s inspektorom za zaštitu od požara obavili su očevid kako bi utvrdili uzrok i okolnosti izbijanja vatre. Utvrđeno je da je požar izazvao otvoreni plamen u unutrašnjosti vozila.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti događaja.