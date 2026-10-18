Automobil normalno koči, ali svijetle dvije lampice? Ovo upozorenje nikako ne smijete ignorirati

Kočioni sustav jedan je od onih kod kojih upozorenje ne treba provjeravati metodom 'vidjet ćemo hoće li proći'. Posebno je važna kombinacija ABS-a i crvene lampice kočnica.

Na instrumentnoj ploči upalila se žuta lampica s oznakom ABS. Automobil se pritom ponaša normalno, papučica kočnice djeluje kao i uvijek i lako je zaključiti da problem može pričekati sljedeći servis.

Sama ABS lampica doista najčešće znači da je sustav protiv blokiranja kotača otkrio kvar i možda više nije dostupan. Osnovni kočioni sustav u pravilu i dalje radi, ali automobil pri naglom kočenju više možda neće imati zaštitu od blokiranja kotača koju pruža ABS, piše tportal.

Što zapravo radi ABS?

ABS prati brzinu okretanja kotača i tijekom snažnog kočenja može vrlo brzo mijenjati kočioni tlak kako bi spriječio njihovo potpuno blokiranje. Time vozaču pomaže zadržati mogućnost upravljanja automobilom dok snažno koči.

Kada sustav intervenira, vozač može osjetiti brzo pulsiranje papučice. To je normalno i u takvoj situaciji papučicu ne treba puštati samo zato što vibrira.

Ako se žuta ABS lampica upali i ostane uključena, sustav je registrirao problem. Uzrok može biti relativno jednostavan, poput neispravnog senzora brzine kotača ili oštećenog ožičenja, ali može se raditi i o problemu unutar samog ABS sustava.

Crvena lampica mijenja situaciju

Puno ozbiljnija situacija nastaje ako se uz ABS upozorenje pojavi i crvena lampica kočnog sustava. Ovisno o automobilu, ona može izgledati kao uskličnik unutar kruga ili imati oznaku BRAKE.

Ta lampica može biti upaljena kada je aktivirana parkirna kočnica, pa je to prva stvar koju treba provjeriti. Ako je parkirna kočnica potpuno otpuštena, a crveno upozorenje ostane uključeno, ne treba nastaviti normalnu vožnju.

Upozorenje može biti povezano s niskom razinom kočione tekućine ili drugim kvarom kočnog sustava. Ako su istodobno upaljene ABS i crvena lampica kočnica, problem treba shvatiti ozbiljno i sigurno zaustaviti automobil.

Obratite pažnju i na papučicu

Lampice nisu jedini znak da s kočnicama nešto nije u redu. Ako papučica postane neuobičajeno mekana, propada prema podu, automobil pri kočenju vuče u stranu ili je za zaustavljanje potreban znatno veći pritisak nego inače, vožnju ne treba nastavljati, piše tportal.

Isto vrijedi ako se pojave curenje tekućine, izrazito metalno struganje ili osjetno slabije kočenje. Kod kočionog sustava nema smisla pokušavati doći do servisa pod svaku cijenu ako automobil više nije siguran.

Zašto razina kočione tekućine može pasti?

Kočiona tekućina nalazi se u zatvorenom sustavu, pa njezin značajniji pad zahtijeva provjeru. Razina se može mijenjati kako se kočione pločice troše, ali preniska vrijednost može upućivati i na curenje.

Samo dolijevanje tekućine zato nije uvijek rješenje. Ako je razina pala ispod minimuma, treba utvrditi zašto se to dogodilo.

Važno je koristiti i točno onu specifikaciju kočione tekućine koju propisuje proizvođač automobila. Različite vrste nisu nešto što treba nasumično miješati samo zato što izgledaju slično.