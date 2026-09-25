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Automobil naletio na pješaka u Vukovarskoj, ozlijeđena osoba prevezena u KBC Split

U blizini Kampusa

Jutros je došlo do prometne nesreće u Vukovarskoj ulici u Splitu u kojoj je osobni automobil naletio na pješaka.

Kako doznajemo, dojava o nesreći zaprimljena je oko 8:10 sati. Prema trenutačno dostupnim informacijama, ozlijeđena osoba nakon nesreće bila je pri svijesti te je prevezena u KBC Split radi pružanja liječničke pomoći.

Težina i kvalifikacija ozljeda zasad nisu poznate.

Na mjestu događaja policija obavlja očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće.

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