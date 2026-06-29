Autom uletio među pješake, pet osoba ozlijeđeno: 34-godišnjak optužen za pokušaj ubojstva

Britanac Timir Ahmed Mohamed (34) optužen je za pet pokušaja ubojstva nakon što je automobil naletio na više pješaka u londonskom Ealing Broadwayju. Prema informacijama koje prenosi Sky News, policija je u subotu oko 14:29 sati pozvana zbog dojave da je vozilo udarilo više osoba u blizini trgovine Marks & Spencer.

Troje ljudi završilo u bolnici

U incidentu je ozlijeđeno ukupno pet pješaka. Dvije osobe zbrinute su na mjestu događaja, dok su tri prevezene u bolnicu. Policija je objavila da njihove ozljede nisu opasne po život i da ne bi trebale ostaviti trajne posljedice.

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Londonska hitna pomoć na teren je poslala više ekipa, uključujući ambulantna vozila, bolničare u vozilima za brzi odgovor, volonterski tim hitne pomoći i službenika za intervencije. Aktivirana je i londonska zračna hitna pomoć.

Metropolitan Police objavila je da je 34-godišnjak iz Grange Parka u Ealingu, osim za pet pokušaja ubojstva, optužen i za kazneno djelo oštećenja tuđe imovine, opasnu vožnju, bijeg s mjesta događaja te odbijanje davanja uzorka daha za analizu. Mohamed je zadržan u pritvoru, a prema policijskim informacijama trebao bi biti izveden pred sud u Willesdenu.

Incident se ne tretira kao terorizam

U istragu je u početnoj fazi bila uključena i londonska protuteroristička policija, no slučaj se, prema dosad dostupnim informacijama, ne tretira kao teroristički čin