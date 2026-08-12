Autom udario muškarca i pobjegao. Policija traži svjedoke

Zadarska policija traži vozača koji je u subotu, 8. kolovoza, automobilom naletio na 37-godišnjeg muškarca i pobjegao s mjesta nesreće. Muškarac je zadobio teške tjelesne ozljede.

Kako navodi zadarska policija, nesreća se dogodila oko 20:30 sati na državnoj cesti DC-503, na dionici između Polače i Zapužana. Prema priopćenju policije, 37-godišnjak se u trenutku naleta nalazio na kolniku pokraj svojeg vozila. Vozač koji ga je udario automobilom nije se zaustavio, već je otišao s mjesta nesreće.

Kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašao vozač, zadarska policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nesreći da se jave na broj telefona 023/345-839 ili na 192, piše Index.