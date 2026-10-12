AUTOGRAMI, FOTOGRAFIJE I VAŽNE ŽIVOTNE LEKCIJE Blanka Vlašić i stručni tim oduševili učenike

Autogrami, fotografije i mnoštvo učenika okupljenih oko Blanke Vlašić obilježili su završetak susreta u Osnovnoj školi Vjekoslava Paraća u Solinu. No poruke koje je proslavljena atletičarka donijela učenicima nisu bile samo o medaljama i sportskim uspjesima. Govorila im je o trudu, samopouzdanju i porazima te o tome zašto u sportu ima mjesta za svako dijete, neovisno o njegovu talentu.

Susret je održan u sklopu projekta "Atletski đir" koji Atletski sportski klub Split provodi uz potporu Ministarstva turizma i sporta. Cilj je učenicima približiti atletiku, potaknuti ih na kretanje i uključivanje u sport te im pokazati kako su tjelesna aktivnost, prehrana i psihološka dobrobit povezane.

O uključivanju škole, reakcijama učenika i porukama projekta za Dalmaciju Danas govorili su ravnatelj Đuro Baloević, učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture Lucija Prnić, nutricionistica Vanessa Ivana Peričić te naša poznata bivša skakačica u vis, suvlasnica MVPiz digitalne platforme, suosnivačica konferencije Sport Innovest i predsjednica ASK-a Split Blanka Vlašić.

Ravnatelj Baloević: "Sve manje kretanja, sve više ekrana"

Ravnatelj Đuro Baloević, prof., objašnjava da škola godinama kroz svoj kurikul provodi projekte iz područja zaštite okoliša, zdravlja, mentalnog zdravlja, sporta, poduzetništva te povijesne i kulturne baštine. Uključena je i u međunarodni program Ekoškola te europsku mrežu škola koje promiču zdravlje, SHE.

Pri planiranju ove školske godine željeli su postojeće aktivnosti obogatiti novima, vodeći računa o navikama učenika.

"Vodili smo se činjenicom da naši učenici sve više postaju žrtve sjedilačkog načina života, sa sve manje fizičkih aktivnosti, lošijom prehranom i sve većom ovisnošću o ekranima i digitalnoj tehnologiji", ističe Baloević.

Na inicijativu učiteljice TZK-a Lucije Prnić odlučili su se uključiti u "Atletski đir", a suradnja s klubom i dogovor o aktivnostima brzo su uspostavljeni.

U edukativno-motivacijskom susretu, koji je trajao jedan školski sat sudjelovali su učenici petih, šestih i sedmih razreda. Uz Blanku Vlašić, predsjednicu ASK-a Split, škola je ugostila psihologinju Stelu Laru Tensek, nutricionisticu Vanessu Ivanu Peričić i trenera Tonćija Rubića.

Razgovaralo se o prehrani, motivaciji, samopouzdanju i otpornosti, a posebno zanimanje izazvala je Blankina životna i sportska priča.

"Nakon završetka Blanka je bila u potpunom okruženju oduševljenih učenika koji su tražili autogram ili su se htjeli fotografirati", opisuje ravnatelj.

Lucija Prnić: "Sport bi trebao biti dostupan svoj djeci"

Učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture Lucija Prnić, mag. cin. u ovom je projektu prepoznala priliku da učenike na početku školske godine dodatno potakne na aktivnost. U svojem radu primjećuje da ih je sve teže motivirati za rad na nastavi i uključivanje u sport.

U realizaciju su krenuli na prijedlog njezine kolegice Suzane Ćoko Vulikić iz solinske OŠ Kraljice Jelene, a na poziv Blanke Vlašić i uz podršku ravnatelja. Učenike su o susretu obavijestili razrednici, a učiteljice TZK-a pripremale su ih razgovorima o kretanju, sportu i prehrani.

"Smatram da je učenicima ovo bila izuzetna prilika da dožive cjelokupnu važnost bavljenja tjelesnom aktivnošću", kaže Prnić.

Blankin nastup smatra mogao bi potaknuti i učenike koji još razmišljaju koji sport odabrati.

"S obzirom na skromnije uvjete rada u nastavi TZK-a u našoj školi trudimo se učenicima što zanimljivije osmisliti provedbu nastavnih tema iz atletike. Učenici su manje zainteresirani za za atletiku na nastavi, ali uvijek prevlada veći interes kada imaju natjecateljski dio. Smatram da je upravo ovaj susret s Blankom bio možda presudan za neke učenike koji su dvojili što trenirati."

Iako primjećuje da interes raste kada aktivnosti uključuju i natjecanje, upozorava da odlazak na treninge izvan škole za neke obitelji nije jednostavno organizirati.

"Današnja djeca ne kreću se dovoljno izvan nastave (preporuka svjetske zdravstvene organizacije(WHO-a) je najmanje 60 minuta dnevno aktivne kretnje)jer je prisutan sve veći broj ozljeda u nastavi TZK-a. Po mome iskustvu djeca često odustaju jer imaju nastavu u smjenama i roditeljima je organizacija odlaska na treninge zahtjevna pogovo kad trening nije u mjestu stanovanja, također i cijena članarina ponekad može biti presudna pogotovo kada je riječ o obiteljima s više djece, sport bi trebao biti dostupan svoj djeci", poručuje.

Na nastavi zato nastoji prepoznati kvalitete svakog učenika, isticati individualni napredak i graditi samopouzdanje.

"Voljela bih da se promijene zdrave životne navike, za početak bila bih sretna da čujem prvi školski sat da su doručkovali"

"Uvijek potičem učenike tako da naglasim najprije njihove kvalitete i istaknem ono što najbolje rade, fokusiram se na individualni napredak, važno je osluškivati svakog učenika i raditi na njegovom izgrađivanju samopouzdanja. Prilagodim način rada u manjim skupinama, uključujem sve učenike u igru, prilagodim rekvizite…Uvijek naglasim da se ocjenjuje njihov trud, a često u demonstraciji izvedem i pokažem i neku “šaljivu pogrešku”, navodi učiteljica Lucija.

Važno joj je da poruke s predavanja postanu dio školske svakodnevice, a željene promjene počinju malim koracima. Posebno ju je razveselilo što se tijekom razgovora o prehrani velika većina prisutnih učenika izjasnila da često jede voće i povrće.

"Voljela bih da se promijene zdrave životne navike, za početak bila bih sretna da čujem prvi školski sat da su doručkovali. Usvajanjem zdravih navika promijeniti će se i život djece, poboljšavajući njihovo fizičko zdravlje, kognitivni razvoj i emocionalnu stabilnost. Pravilna prehrana, redovita tjelesna aktivnost i kvalitetan san smanjuju rizik od kroničnih bolesti, poboljšavaju školski uspjeh i jačaju mentalnu otpornost djeteta."

Poruke s predavnja su jako važne za svakodnevne navike učenika. Cilj je da kretanje, prehrana i psihološka dobrobit ne ostanu samo pojmovi već da postanu dio njihove rutine kroz integraciju u nastavu i školsku svakodnevicu.

A da ne ostane sve samo na predavanju, drugi dio projekta već je u planu.

"Drugi dio projekta uslijedit će uskoro, natjecanje "Atletski đir" realizirat će se na stadionu Park mladeži. Učenici će se upoznati s atletikom u stvarnom sportskom okruženju te sudjelovati u organiziranim atletskim aktivnostima i natjecanju. Aktivnosti će se provoditi uz suradnju učiteljice TZK, djelatnika škole i stručnog tima Atletskog sportskog kluba Split, uz prilagodbu aktivnosti mogućnostima i sposobnostima učenika."

Blanka Vlašić: "Svako dijete pripada u sport"

Blanka Vlašić objašnjava da je projekt nastao iz želje da učenicima od petog do osmog razreda ponude razlog za ostanak u sportu upravo u razdoblju kada mnogi od njega odustaju. Djeci žele pokazati i da mogu promijeniti sport ako se u određenoj aktivnosti nisu pronašla.

"Želimo im dati razlog kojeg će se prisjetiti u trenucima kada požele odustati, ili im jednostavno osvijestiti da je u redu i promijeniti sport ako se u nekom nisu pronašli, samo da ne odustanu od sporta", govori Vlašić.

Za djecu koja još ne treniraju sport može biti poticajno okruženje za igru, prijateljstva i upoznavanje vlastitih sposobnosti. Upravo je to htjela prenijeti i solinskim učenicima koji su kaže od početka do kraja sa zanimanjem pratili susret u školskom atriju.

"Željela sam im prenijeti da svako dijete pripada u sport, bez obzira na razinu talenta, i da svatko može pronaći sport za sebe ako si da dovoljno vremena za isprobavanje i istraživanje", ističe.

Umjesto uspoređivanja s drugima, važnim smatra da dijete uoči vlastiti napredak: primjerice, da neku vježbu izvodi bolje nego prije mjesec dana. Takvo iskustvo povezuje sa zdravim samopouzdanjem i razumijevanjem vrijednosti uloženog truda.

Otvoreno govori i o neuspjesima, koji su sastavni dio sportskog puta.

"Poraz je informacija, a ne kraj svijeta niti razlog za očaj. On je sastavni dio života, a sport je najsigurnije okruženje u kojem dijete može naučiti kako se nositi s neuspjehom. Govorim im da rezultat na terenu ili na stazi ne definira njihovu vrijednost kao osobe", poručuje Vlašić.

Roditelje i trenere poziva da naglasak stave na napredak, trud i uživanje u igri.

"Uloga odraslih je osigurati sigurno okruženje, biti podrška i pitati dijete ‘Jesi li se zabavio/la?’ umjesto ‘Jesi li pobijedio/la?’. Kada dijete osjeti da ga se voli i podržava neovisno o ishodu, pritisak nestaje, a javlja se unutrašnja motivacija i želja za ustrajnošću", kaže.

Zbog toga projekt okuplja stručnjake različitih područja. Uz Vlašić, tim čine nutricionistica Vanessa Ivana Peričić, psihologinja Stela Lara Tensek te treneri ASK-a Split Tonći Rubić i Ljubica Šolić. Djeci žele približiti i ulogu prehrane te razvoj socijalnih vještina, fokusa i psihološke otpornosti.

"Voljela bih da ponesu osjećaj da su sposobni, da njihovo tijelo može čuda kada se o njemu brine i da je kretanje radost", zaključuje Vlašić.

Vanessa Ivana Peričić: "Hrana ne treba biti izvor straha i krivnje"

Vanessa Ivana Peričić, magistra nutricionizma i znanosti o hrani te vlasnica nutricionističkog savjetovališta Nutrifil, u projektu "Atletski đir" sudjeluje kao nutricionistica. Učenicima je željela približiti osnove pravilne prehrane na zanimljiv i razumljiv način, objasniti ulogu različitih skupina namirnica te ih potaknuti na raznolikost i isprobavanje novih okusa.

"Jednako mi je važno bilo naglasiti da u uravnoteženoj prehrani ne bismo trebali razmišljati o strogoj podjeli na ‘zabranjenu’ i ‘dozvoljenu’ hranu. Željela sam potaknuti djecu da o hrani razmišljaju kroz ono što njome dobivaju, a ne samo kroz strogu podjelu namirnica na ‘loše’ i ‘dobre’", objašnjava Peričić.

Kako bi im tu poruku približila, tijelo je usporedila s baterijom koju svakodnevno trebamo „puniti“ kako bismo imali dovoljno energije za rast i razvoj, koncentraciju u školi, igru i trening. Vjeruje da takav pristup od najranije dobi pomaže djeci razvijati zdrave prehrambene navike i pozitivan odnos prema hrani.

Učenike je od početka uključivala u razgovor, dajući im priliku da podijele svoja mišljenja i iskustva.

"Smatram da je djeci puno zanimljivije kada mogu aktivno sudjelovati i povezati ono o čemu razgovaramo s vlastitim iskustvom umjesto da samo slušaju predavanje", kaže.

Najviše reakcija, dodaje, izazvali su voće i povrće jer su se mišljenja učenika o tim namirnicama dosta razlikovala. Bila je to prilika za razgovor o tome kako tijekom dana uključiti različite vrste voća i povrća te što zapravo znači jedna porcija.

Nove namirnice nuditi bez pritiska

Iako naglašava da je svako dijete drugačije, u svojem radu često primjećuje nedovoljan unos voća i povrća te oslanjanje na brze i lako dostupne izvore energije, poput slatkiša, grickalica i zaslađenih pića. Promjenu tih navika, smatra, ne treba temeljiti na strogim zabranama i nametanju pravila.

"Umjesto toga, treba im ponuditi izbor, razgovarati s njima o ulogama namirnica i objasniti zašto je raznolika prehrana važna. Dobro je uključiti ih u kupovinu namirnica i pripremu obroka te im ponuditi priliku da isprobaju nove namirnice bez pritiska. Na taj način mogu razvijati znatiželju prema hrani, osjećaj samostalnosti i navike koje će s vremenom postati dio njihove svakodnevice", ističe nutricionistica.

Kada je riječ o djeci koja uz školu imaju i sportske treninge, objašnjava da ne postoji jedan jelovnik koji bi odgovarao svima. Prehranu treba prilagoditi dobi, spolu, rasporedu i vrsti treninga, školskim obvezama i drugim čimbenicima, a pritom osigurati dovoljno energije i hranjivih tvari za rast, razvoj i sportsku aktivnost.

"Dan bi trebao započeti doručkom koji će im osigurati energiju za školu i jutarnje aktivnosti, a važni su i redoviti obroci te međuobroci. Pritom ne treba zaboraviti ni na voće koje može biti dio školske užine ili praktičan međuobrok prije treninga.

Veličinu obroka i izbor namirnica potrebno je prilagoditi vremenu održavanja treninga. Primjerice, ako se trening održava poslijepodne ili navečer, veći obrok preporučuje se pojesti otprilike tri do četiri sata prije aktivnosti. To može biti tjestenina s piletinom u umaku od brokule i zelenom salatom. Ako je do treninga ostalo samo 30 do 60 minuta, manji i lako probavljiv međuobrok, poput banane ili smoothieja, može biti dobar izbor ako dijete osjeća glad. Nakon treninga važno je osigurati nutritivno kvalitetan obrok za oporavak. Primjer večere nakon treninga može biti omlet sa špinatom i svježim sirom, uz bijeli kruh i trakice paprike."

Podsjeća i na važnost dovoljnog unosa tekućine.

"Savjetujem da dan započnu čašom vode te da nastave redovito piti tijekom dana, prije, za vrijeme i nakon treninga", kaže.

Za praktičnu školsku užinu predlaže integralni kruh s namazom od povrća ili sirnim namazom, purećom šunkom ili kuhanim jajem, uz zelenu salatu ili drugo povrće. Dobar izbor, dodaje, mogu biti i domaće energetske pločice od orašastih plodova, suhog voća i sjemenki te smoothie od grčkog jogurta, malina, banane i suncokretovih sjemenki.

Hranu ne povezivati s krivnjom, a izgled s osobnom vrijednošću

Peričić posebno naglašava da u razgovoru s djecom ne treba stavljati naglasak na to što smiju ili ne smiju jesti, što je „nezdravo“ ili što „deblja“. Važnije je objasniti što im hrana omogućuje i kako im pomaže da rastu, razvijaju se, imaju energiju i ostanu koncentrirani.

"Važno je osvijestiti da jedna namirnica sama po sebi ne čini razliku, već da je važan cjelokupni obrazac prehrane. Zato bih s djecom započela razgovor o tome što nam hrana omogućuje i kako nam pomaže brinuti se o vlastitom tijelu, rasti i razvijati se, imati dovoljno energije za igru i sportske aktivnosti te ostati koncentrirani u školi. Cilj je da djeca hranu ne povezuju s osjećajem krivnje, a vlastito tijelo i izgled s time koliko vrijede", poručuje.

U stvaranju takvog odnosa roditelji imaju veliku ulogu. Na djecu, ističe, utječu i riječi odraslih i njihov vlastiti odnos prema hrani i tijelu.

Roditeljima zato preporučuje male, svakodnevne promjene: zajedničko kuhanje i obroke, uključivanje djece u kupovinu namirnica te mogućnost da sama odaberu recept koji žele isprobati.

"Ponudite im voće, povrće i druge namirnice koje još ne prihvaćaju u različitim oblicima i načinima pripreme. Važno je pritom biti strpljiv jer djeci ponekad treba više pokušaja da bi prihvatila novu namirnicu, a najvažnije je da je nudimo bez prisile", savjetuje.

Jednako važnim smatra da roditelji svojim ponašanjem pokažu ono čemu žele naučiti djecu.

"Primjerice, teško ćemo ih potaknuti da za vrijeme obroka odlože mobitel ako ga mi sami ne odlažemo. Važno je i da roditelji prema vlastitom tijelu postupaju s ljubaznošću i poštovanjem te izbjegavaju negativne komentare o svojem izgledu. Djeca kroz takve primjere uče kako se odnositi prema vlastitom tijelu i hrani", kaže Peričić.

"Ne moramo biti savršeni, ali važno je da i sami nastojimo usvajati zdravije navike, prvenstveno zbog vlastitog zdravlja i dobrobiti, a time i zbog djece kojoj smo primjer", zaključuje.

Finale na Parku mladeži i mjesec dana besplatne atletike

Nakon posjeta OŠ Spinut, OŠ Blatine i OŠ Vjekoslava Paraća, projekt se tijekom listopada i studenoga nastavlja u osnovnim školama Splita i okolice.

Prema najavi Blanke Vlašić, završno natjecanje održat će se 28. studenoga na stadionu Park mladeži.

"Kruna i veliko finale cijelog projekta bit će natjecanje na stadionu Park mladeži koje će se održati 28. studenoga. Tamo će svi učenici imati priliku iskusiti pravo atletsko natjecanje i nastupiti u disciplinama 60m, 300m, skok u dalj i bacanje vortexa.

Prijave za natjecanje već su otvorene za sve zainteresirane putem platforme MVPiz. Putem iste platforme mogu se prijaviti i djeca koja žele mjesec dana besplatno isprobati atletiku u ASK-u Split.