Autocesta do Dubrovnika čeka se još od Sanadera: Najskuplja dionica u Hrvatskoj mogla bi biti gotova tek 2030. godine

"Da se do kraja godine završi dokumentacija i da se započnu radovi!" rekao je bivši premijer Ivo Sanader 11. svibnja 2009.

Za autocestu na kojoj su se radovi otvarali još 2009. konačno su ove 2026. otvorene ponude za dvije dionice: Rudine – Slano u duljini devet i Slano – Mravinjac duljine 11 i pol kilometara. Pristiglo je sedam, tj. šest ponuda, piše Dnevnik.

"U tijeku je evaluacija pristiglih ponuda te donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Po završetku postupka javne nabave, ishođenju potrebnih dozvola i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa stvorit će se preduvjeti za početak radova", priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Ovisno o žalbama u postupku, sve bi trebalo biti gotovo do 2030.

Autocesta do Dubrovnika završavala bi nedaleko odavde, u mjestu Osojnik. A onda bi se sva vozila koja bi njome prometovala u smjeru zračne luke ili granice s Crnom Gorom uputila ovom dionicom državne ceste D8, jedinom prometnicom koja vodi u tom smjeru.

Rješenje bi bila brza cesta čija trasa još nije konačna. Prošle su tri godine otkako je javnosti predstavljena studija utjecaja na okoliš. Stanovnici krajnjeg juga jasno su odbacili prijedlog da cesta ide preko sjevernih padina Rijeke dubrovačke.

"Najlošije i najgore moguće rješenje, rekao bih, za Rijeku dubrovačku i moj Komolac, ovo je doslovno zločin!" izjavio je Mladen Bečić iz Gradskog kotara Komolac 5. rujna 2023.

Tri godine trebale su Hrvatskim cestama da nađu moguće rješenje. Novu trasu predložit će u Dubrovniku 23. listopada.

"Mislim da je krajnje vrijeme da se oko toga svi složimo i predstavimo javnosti jer je to neka nulta točka oko koje dalje možemo razvijati projekt. Svakako ne bi bilo dobro da ikakav tranzitni promet privlačimo jer on je nešto što je, eto, nuspojava ili nužno zlo svega toga", rekao je dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo.

U međuvremenu županija traži način da se poboljšaju uvjeti na postojećoj prometnici jer brza cesta neće se, i sami ističu, realizirati tako brzo.

"Znači, sigurno pet do sedam godina ne možemo očekivati da će ta cesta biti u funkciji kad se sad krene realizirati", kazao je dubrovačko-neretvanski župan.

Poboljšanja koja župan spominje odnose se na proširenja gdje je to moguće, no i to je još uvijek na dugom štapu zbog osjetljivosti područja – s padina Srđa već je bilo smrtonosnih odrona – ali i blizine kuća kod državne ceste.

Inače, nastavak autoceste od Rudina do Osojnika dug je oko 28 kilometara, od čega je većina u vijaduktima i tunelima. Ovo je najskuplja dionica autoceste u Hrvatskoj – prosječna cijena kilometra je oko 20 milijuna eura, a s obzirom na to da su ponude premašile procijenjenu vrijednost, pretpostavlja se kako će cijena ići još i više.