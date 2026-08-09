Autobus s djecom zapeo na trajektu za Korčulu. Ljudi ga tresli i gurali

Autobus s poljskim srednjoškolcima zapeo je jučer na ukrcajnoj rampi trajekta na liniji Orebić-Korčula, zbog čega je promet bio potpuno obustavljen više od sat vremena, piše Index.

Trajekt Ilok trebao je isploviti u 14 sati, no autobus se nije mogao ukrcati odnosno iskrcati s trajekta. Promet je ponovno uspostavljen tek oko 15:15, kazao nam je.Putnici gurali autobus, Jadrolinija pokušala i lancima

Čitatelj navodi kako je kapetan trajekta pokušao manevriranjem osloboditi autobus, ali bez uspjeha.

Na snimkama koje je poslao čitatelj vidi se kako putnici izvana guraju i tresu autobus na kat pokušavajući ga pomaknuti. Prema njegovim navodima, zaposlenici Jadrolinije pokušali su problem riješiti i uz pomoć lanaca za snježne uvjete, no ni to nije pomoglo.

Autobus je, prema čitatelju Indexa, na kraju oslobođen tek nakon što je iz njega iznesena sva prtljaga.

"Trajekt s vozilom Hitne nije mogao pristati"

Čitatelj Indexa navodi i kako zbog blokirane rampe trajekt koji je dolazio iz suprotnog smjera nije mogao pristati. Na njemu se, prema njegovim tvrdnjama, nalazilo i vozilo hitne pomoći, dok je na Korčuli u međuvremenu čekalo drugo vozilo hitne pomoći.

Trajektna linija bila je prekinuta u oba smjera, a vozila su čekala i u Orebiću i na Korčuli, kazao nam je.