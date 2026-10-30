Autobus pun putnika i školske djece zabio se u stambenu zgradu, ima životno ugroženih

Teška prometna nesreća potresla je u petak ujutro njemački grad Bad Oldesloe, nedaleko od Hamburga. Redovni linijski autobus, u kojem su se nalazila i školska djeca, iz zasad neutvrđenih razloga izletio je s prometnice i silovito se zabio u pročelje stambene zgrade.

Prema prvim informacijama, u nesreći je ozlijeđeno 14 osoba, a neke od njih zadobile su ozljede opasne po život.

Među stradalima su i djeca.

Autobus prešao preko kružnog toka i udario u zgradu

Nesreća se dogodila nešto poslije sedam sati ujutro na kružnom toku ulica Sülzberg i Kurparkallee, u njemačkom okrugu Stormarn.

Prema dostupnim informacijama, autobus je nekontrolirano prešao preko kružnog toka, nakon čega je udario u pročelje višestambene zgrade.

Snaga udara bila je velika, a prednji dio vozila teško je oštećen.

Voditelj spasilačke intervencije Christian Brand potvrdio je da među ozlijeđenima ima i osoba u iznimno teškom stanju.

„Ima iznimno teško ozlijeđenih, a među njima su i djeca”, izjavio je Brand.

Vozača izvlačili iz smrskane kabine

Posebno dramatično bilo je spašavanje vozača autobusa, koji je nakon sudara ostao zarobljen u teško oštećenoj kabini.

Zbog ozbiljnosti ozljeda i deformiranog prednjeg dijela vozila vatrogasci su morali upotrijebiti hidraulički alat kako bi ga oslobodili.

Vozač je zadobio teške tjelesne ozljede.

Među ukupno 14 ozlijeđenih nalaze se i dvije osobe koje su se u trenutku nesreće nalazile u stanu u prizemlju zgrade u koju je autobus udario.

Više od stotinu spasilaca na terenu

Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasaca i drugih interventnih službi.

U velikoj akciji spašavanja sudjelovalo je više od stotinu pripadnika hitnih službi iz okruga Stormarn te obližnjih Bad Segeberga i Lübecka.

Policija je potpuno blokirala područje oko mjesta nesreće kako bi spasilačkim ekipama omogućila nesmetan rad.

Zgrada teško oštećena, postoji zabrinutost zbog stabilnosti

Silovit udar autobusa prouzročio je velika oštećenja na stambenoj zgradi.

Zbog toga je na teren pozvan stručnjak za statiku njemačke organizacije za tehničku pomoć THW, koji procjenjuje je li narušena stabilnost građevine i postoji li opasnost od urušavanja.

Izvlačenje autobusa iz oštećenog pročelja neće započeti dok stručnjaci ne potvrde da je zgrada dovoljno stabilna za sigurno provođenje takve operacije.

Uzrok nesreće još nije poznat

Njemačka policija nastavlja utvrđivati okolnosti zbog kojih je autobus izletio s prometnice i završio u stambenoj zgradi.

Za sada nije poznato što je prethodilo gubitku kontrole nad vozilom.

Za obitelji i rodbinu ozlijeđenih putnika otvorena je dvorana okružnog vijeća u Bad Oldesloeu, gdje mogu dobiti informacije i pomoć.