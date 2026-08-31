Auto 'zaplivao' u Cetini kod Omiša

Neobičan prizor jučer je dočekao posjetitelje Radmanovih mlinica, gdje je automobil marke Golf završio u rijeci Cetini.
Prema informacijama koje smo dobili iz Splitsko-dalmatinske policije, dojava o događaju zaprimljena je oko 15.20 sati.
Automobil je prethodno bio parkiran, no vozač nije podigao ručnu kočnicu.
Vozilo se nakon toga samo počelo kretati, polako napustilo parkiralište i završilo u Cetini.
Na teren je ubrzo stigla šlep služba koja je izvukla automobil iz rijeke.
Srećom, u ovom događaju nitko nije ozlijeđen.
Moja reakcija na članak je...
1
0
0
2
2
8
3