Auto vam odjednom troši više goriva? Ovo su mogući razlozi

Povećana potrošnja goriva ne mora nužno značiti da je problem u samom motoru. Na nju mogu utjecati različiti kvarovi na vozilu, neadekvatno održavanje, uvjeti vožnje, ali i način na koji vozimo, objašnjava za HAK Reviju Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu. Jedan od mogućih uzroka su neispravne kočione čeljusti ili parkirna kočnica koja ne otpusti kočionu silu u potpunosti. U tom slučaju kočiona sila može ostati prisutna na jednom od kotača iako vozač nije pritisnuo kočnicu, što povećava potrošnju goriva i dovodi do većeg trošenja kočionih obloga. Na potrošnju može utjecati i neispravna geometrija kotača, koja osim veće potrošnje može uzrokovati nepravilno trošenje guma. Sličan učinak ima i prenizak tlak u gumama.

Što sve može utjecati na dodatnu potrošnju?

Problemi se mogu pojaviti i u usisnom sustavu, neovisno o tome ima li vozilo turbopunjač ili atmosferski motor. Među mogućim kvarovima su oštećeni vodovi zraka na visokotlačnoj strani turbopunjača, zbog čega može dolaziti do gubitka stlačenog zraka, ali i oštećenja vodova na niskotlačnoj strani usisa, zbog čega se može uvlačiti sekundarni zrak. Potrošnju mogu povećati i prljavi ili neispravni senzori te nepravilan rad pojedinih aktuatora u usisnom sustavu. Neispravan ispušni sustav također može biti uzrok veće potrošnje. Problem može nastati zbog slabe propusnosti ispušnih plinova ili njihova propuštanja na dijelovima sustava gdje to nije predviđeno. Primjerice, kod problema na ispušnoj grani može doći do uvlačenja sekundarnog zraka iz okoline, što može utjecati na omjer goriva i zraka jer senzori u ispušnom sustavu sudjeluju u njegovu određivanju. Na povećanu potrošnju može utjecati i ugradnja neodgovarajućih dijelova ispušnog sustava.

Problemi mogu nastati i u sustavu ubrizgavanja goriva, bilo zbog nepravilne dobave goriva ili problema s njegovom pripremom za ubrizgavanje. Istrošene ili začepljene brizgaljke također mogu negativno utjecati na potrošnju. Na veću potrošnju može utjecati i rashladni sustav motora. Ako, primjerice, neispravan termostat onemogućuje postizanje radne temperature, motor ostaje pothlađen i troši više goriva. Neispravan senzor temperature motora također može biti uzrok povećane potrošnje jer sustavu paljenja i ubrizgavanja šalje netočne podatke. "– Istrošena mehanika motora, nizak stupanj kompresije motora, istrošeni vrhovi bregaste osovine, neispravna zračnost ventila, razne naslage prljavštine u usisnim kanalima i ventilima te sjedištima ventila mogu utjecati na potrošnju goriva."

Na potrošnju goriva može utjecati i neredovito održavanje vozila. Prije detaljnije analize problema trebalo bi provjeriti jesu li svi predviđeni servisni zahvati obavljeni na vrijeme.

Među dijelovima i tekućinama koje treba pravodobno mijenjati su motorno ulje i filtar ulja, filtar zraka motora, filtar goriva, svjećice odnosno neispravni grijači kod dizelskih motora te ulje automatskog prijenosnika. Potrebno je obaviti i ostale servisne radove koje je proizvođač predvidio za određenu marku i model vozila.

I uvjeti vožnje imaju velik utjecaj

Povećana potrošnja ne mora biti posljedica kvara. Na nju utječu i uvjeti u kojima se vozilo koristi. Gradska vožnja i često kretanje i zaustavljanje povećavaju potrošnju, kao i kratke relacije. Vožnje kraće od pet kilometara, nakon kojih vozilo ponovno pokrećemo tek za tri do osam sati, pa je motor svaki put hladan, mogu povećati potrošnju i do 50 posto u odnosu na navedene tvorničke podatke.

Utjecaj imaju i teško prohodne ceste, makadam, uzbrdice, loša infrastruktura te hladnija okolina. Veća masa vozila, odnosno veći broj putnika i količina prtljage, kao i priključno vozilo, također povećavaju potrošnju. Na potrošnju utječe i otpor zraka. Krovni nosači, kutije ili nosači za bicikle povećavaju otpor tijekom vožnje, a time i potrošnju goriva.

Stil vožnje također je važan

"Neadekvatan stil vožnje može najviše utjecati na povećanu potrošnju goriva, a od pomoći su nam kod novijih vozila različite asistencije koje signaliziraju kada je idealno promijeniti stupanj prijenosa u odnosu na brzinu vozila i broj okretaja motora."

Kod novijih automobila na instrumentnoj ploči najčešće se pojavljuju oznake koje vozaču sugeriraju prebacivanje u viši ili niži stupanj prijenosa. Tu je i Eco način rada, nakon čijeg uključivanja motor sporije ubrzava, a ovisno o opremi vozilo pri zaustavljanju može automatski ugasiti motor pomoću sustava Start/Stop. Na potrošnju se može utjecati i ekonomičnijim načinom vožnje. Tvorničke podatke o potrošnji goriva često je teško postići u stvarnim uvjetima vožnje, čak i kada su dobiveni prema NEDC ili realističnijem WLTP ciklusu mjerenja. Prema Moravi, dobar rezultat je ako stvarna potrošnja odstupa od navedenih vrijednosti za 15 do 30 posto.

Za provjeru je li s vozilom sve u redu može pomoći i vožnja na otvorenoj cesti odnosno dulje putovanje. Ako je potrošnja na razini one koju ste ranije bilježili, vjerojatno nema razloga za zabrinutost. Ako je primjetno veća, povećava se vjerojatnost da postoji problem koji treba dodatno istražiti.