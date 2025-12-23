Auto Imoćanina okićen lampicama oduševio Splićane

U Splitu su ovih dana ulice zasjale u pravom blagdanskom duhu, a pažnju prolaznika privuklo je vozilo potpuno okićeno lampicama. Dok mnogi grad ukrašavaju svjetlećim dekoracijama za Božić i Novu godinu, a vozač iz Imotskog je očito odlučio prenijeti čaroliju blagdana i na cestu, a tko zna, možda su Imoćani i “konja za trku” zamijenili svjetlucavim automobilom.

Prolaznici su se rado zaustavljali kako bi fotografirali svjetlucavi automobil, a fotografije su ubrzo preplavile društvene mreže.

Jedna takva objavljena je na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

'I Imoćani konja za trku imaju', stoji u opisu fotografije.