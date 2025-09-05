Autima se neće moći do kućnog praga. Počinju radovi u Zvonimirovoj ulici na Kamenu i trajat će mjesec dana

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ , trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica. Radovi su obuhvaćeni ugovorom P2, koji nosi naziv „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“

U ponedjeljak, 08.09.2025. započinjemo s izvođenjem pripremnih radova na kolektoru K8 na Kamenu u ogranku ulice Put Vidovače od kućnog broja 8A prema zapadu.

Također planiramo početi s pripremnim radovima na kolektoru K11 Zvonimirova ul. od kućnog broj 42 prema sjeveru.

Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet. Tijekom izvođenja radova stanarima će se omogućiti pješači pristup objektima.

Kolektor K11 – Zvonimirova ulica

Kolektor K-8 – Put Vidovače

Planirani završetak radova na polaganju cjevovoda navedenih dionica je mjesec dana.

Molimo za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Zahvaljujemo na strpljenju.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 14.871.019,40 eura, 10.113.715,18 eura, odnosno 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Preostalih 4.757.304,22 eura sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

