Autentica Food & Wine Festival osvojio je nagradu „Gastronomski doživljaj godine” na Danima hrvatskog turizma u Poreču. Nagradu je u ime turističkih zajednica i partnera preuzela direktorica Turističke zajednice grada Makarske Marina Josipović. Nagrada na Makarsku rivijeru stiže nakon četvrtog izdanja festivala, a posebno je priznanje lokalnim proizvođačima, vinarima i ugostiteljima koji posjetiteljima približavaju kuhinju svoga kraja.

Od prvog izdanja u Brelima festival okuplja domaće proizvođače, kuhare i vinare, a posjetitelji ih mogu upoznati na sajmovima, radionicama i u restoranima diljem rivijere.

„Ponosni smo što je Autentica nakon četiri izdanja osvojila ovo priznanje. Dijelimo ga s našim partnerima iz Blue Sun hotela, s pet turističkih zajednica i sa svakim proizvođačem, vinarom i ugostiteljem koji je otvorio vrata gostima i za stol donio nešto svoje”, poručili su organizatori Autentice.

Za Makarsku rivijeru priznanje iz Poreča ima posebnu vrijednost. Pet mjesta zajedničkim je festivalom gostima dalo razlog za dolazak već u svibnju, kada mogu upoznati domaće proizvođače, od kuhara naučiti kako se priprema lokalni specijalitet i u restoranu sjesti za dalmatinsku marendu.

Na istoj svečanosti Godišnju nagradu „Anton Štifanić” u kategoriji pojedinca dobio je Ivo Mravičić, koji je 31 godinu vodio Turističku zajednicu Općine Tučepi.

Autenticu je 2023. godine pokrenula tvrtka We Do Hospitality u partnerstvu s Blue Sun hotelima i turističkim zajednicama Brela, Baške Vode, Makarske, Tučepa i Podgore. Festival se održava uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinske županije.