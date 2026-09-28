AUTOCESTA DO DUBROVNIKA SVE BLIŽE Stiglo šest ponuda za novu dionicu A1, najniža "teška" 241 milijun eura

Danas, 28. rujna, otvorene su ponude za izvođenje radova na izgradnji autoceste A1 od Rudina do Osojnika, odnosno za poddionicu Slano – PUO Mravinjac, dugu 11,5 kilometara.

Za gradnju ove poddionice pristiglo je ukupno šest ponuda, čije se vrijednosti kreću od 241,4 do gotovo 305 milijuna eura bez PDV-a.

Najnižu ponudu dostavio je AFCONS Infrastructure Limited, i to u iznosu od 241.441.641,10 eura bez PDV-a. Slijedi zajednica ponuditelja TEXO MOLIOR d.o.o. i EURO-ASFALT d.o.o. s ponudom od 248.499.929,41 euro, dok je Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ponudio izvođenje radova za 259.995.692,17 eura.

China Civil Engineering Construction Corporation dostavio je ponudu vrijednu 266.107.332,98 eura, China Road and Bridge Corporation ponudio je 284.721.406,79 eura, dok je najvišu ponudu dostavio OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, u iznosu od 304.994.613,17 eura bez PDV-a.

Čak 19 kilometara kroz tunele i preko vijadukata

Dionica Rudine – Osojnik ukupno je duga 28 kilometara, a zbog zahtjevnog terena čak 19 kilometara trase nalazit će se u tunelima i na vijaduktima.

Podijeljena je na tri poddionice: Rudine – Slano u duljini od devet kilometara, Slano – PUO Mravinjac dugu 11,5 kilometara te PUO Mravinjac – Osojnik, dugu 7,5 kilometara.

Poddionica za koju su danas otvorene ponude nastavlja se na trasu Rudine – Slano neposredno iza čvora Slano, a završava kod pratećeg uslužnog objekta Mravinjac.

Zbog konfiguracije terena i udaljenosti od urbanih središta na njoj nisu predviđeni čvorovi. Među najznačajnijim objektima izdvajaju se tunel Crvena greda, dug 2.419 metara, te tunel Debela ljut, duljine 1.763 metra.

Slijedi pregled ponuda

Otvaranje ponuda ne znači i da je izvođač već odabran. Slijedi njihov pregled i evaluacija te donošenje odluke o ekonomski najpovoljnijoj ponudi.

Nakon završetka postupka javne nabave, ishođenja potrebnih dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa bit će stvoreni preduvjeti za početak radova.

U međuvremenu se nastavljaju aktivnosti i na ostatku buduće autoceste prema Dubrovniku. Otvaranje ponuda za poddionicu Rudine – Slano, dugu devet kilometara, predviđeno je za petak, 2. listopada. Na toj će se poddionici nalaziti čvorovi Rudine, Doli i Slano, kao i tuneli Katina, duljine 1.674 metra, te Zabreže, dug 1.428 metara.

Na poddionici PUO Mravinjac – Osojnik završeni su terenski istražni radovi. Međutim, zbog izmjene trase brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi, koja se nastavlja na autocestu i u nadležnosti je Hrvatskih cesta, izmijenjen je i završni dio trase autoceste, posebno područje čvora Osojnik. Zbog toga će za završetak studije utjecaja na okoliš biti potrebno provesti dodatne terenske istražne radove.

Za dionicu Metković – čvor Pelješac, uključujući brzu cestu čvor Pelješac – čvor Duboka, terenski istražni radovi su završeni, a u tijeku je izrada studije utjecaja zahvata na okoliš, izvijestile su Hrvatske autoceste.