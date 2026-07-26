Austrijski skiper nestao pred očima posade kod Šolte: "Valovi su ga odnijeli, nakon nekoliko minuta više ga nisu vidjeli"

Potraga za austrijskim skiperom koji je u nedjelju ujutro pao s jedrilice u uzburkano more južno od Šolte i dalje traje. Novi detalji dramatičnog događaja otkrivaju da je muškarac, rođen 1980. godine, pao u more nakon što je pokušao provjeriti konop koji se zapleo oko propelera.

O okolnostima nestanka govorio je Ivan Paušić, voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split, koji je izjavu za medije dao ispred zgrade Lučke kapetanije u Splitu.

Konop se zapleo oko propelera, valovi ga odnijeli

Dojava o nestanku zaprimljena je u nedjelju, 26. srpnja, oko 9.10 sati. Jedrilica se u tom trenutku nalazila približno šest nautičkih milja južno od Šolte, a na moru su vladali iznimno teški uvjeti zbog snažnog juga i velikih valova.

"Jutros oko 9.10 sati dobili smo poziv da je jedna osoba pala s jedrilice u more s južne strane Šolte. Odmah nakon poziva angažirane su hitne službe. Pronađena je jedrilica sa šest osoba koje su izjavile da je neposredno prije toga jedna osoba pala u more", kazao je Paušić.

Prema dosad dostupnim informacijama, skiper je krenuo provjeriti konop koji se zapleo oko propelera.

"Zbog jakog juga pao je u more, a veliki valovi odnijeli su ga od brodice. Pokušali su mu dobaciti konop, ali nakon nekoliko minuta više ga nisu vidjeli", otkrio je Paušić.

U potragu uključen i vojni zrakoplov

U veliku akciju traganja uključene su brodice Lučke kapetanije, pomorske policije i drugih nadležnih službi. Na područje traganja upućena je i brodica Carinske uprave, dok je potraga organizirana i iz zraka.

"Angažiran je zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i sve su službe na terenu. Brodice su neprestano na području traganja, a poslana je i brodica Carine. Dok god vremenski uvjeti budu dopuštali, ostat ćemo na terenu", poručio je Paušić.

Ranije je objavljeno kako su u potragu uključene brodice ispostava Lučke kapetanije Milna i Hvar te brodice Pomorske i aerodromske policije Split. Područje nestanka nadlijeće i zrakoplov, dok se sudionicima pomorskog prometa odašilje poruka hitnosti "PAN-PAN".

Šest članova posade sigurno stiglo prema luci

Na jedrilici je, uz nestalog skipera, bilo još šest austrijskih državljana. Svi su pronađeni neozlijeđeni, a na plovilo je ukrcan zamjenski skiper koji je preuzeo upravljanje.

"Ostale članove posade preuzeo je novi skiper te su krenuli prema luci. Svi su sigurni i nije bilo ozlijeđenih. Nestali skiper austrijski je državljanin, rođen 1980. godine", zaključio je Paušić.