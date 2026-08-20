Austrijanci dolaze divljati po Kvarneru: Kod kuće ih čekaju drakonske kazne, ovdje misle da mogu sve

Dok u zemljama poput Austrije, Njemačke i Švicarske vožnja motociklom izvan označenih prometnica nosi drastične sankcije, pojedini europski avanturisti misle da su pronašli rupe u sustavu, pa osim na šumskim i planinskim stazama Kvarnera, divljaju i po javnim prometnicama. Posljednjih godina šume Gorskog kotara, zaleđe Crikvenice, pašnjaci Učke i otoci Cres i Krk pod sve su većim pritiskom adrenalinskih enduro turista s posebnim naglaskom na mlađe vozače iz Austrije koji na našim terenima rade ono što kod kuće ne smiju ni pomisliti. Ipak, to više nije samo problem uništenih šumskih puteva, preplašene divljači i buke, jer se sve češće divlja i po javnim prometnicama gdje se ugrožavaju svi sudionici u prometu, piše Novi list.

Europske policijske službe razvile su učinkovit model borbe protiv ove pojave, a sve je jasnije da će se europske rigorozne mjere morati još dosljednije preslikati i na kvarnerske terene i prometnice. Dok na javnim cestama postoje policijske patrole, klasična policijska patrola u šumi je nemoguća, a ilegalni vozači to vrlo dobro znaju. Zbog toga policijske snage u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj već duže vrijeme primjenjuju modernu tehnologiju za divljake na dva kotača. Pristup se temelji na uporabi specijaliziranih policijskih dronova s termalnim kamerama koji iz zraka lako lociraju vozače usred najgušće šume.

Istodobno, na teren izlaze i posebni policijski off-road timovi na visoko obučenim enduro ili quad vozilima, sposobni pratiti prijestupnike po najzahtjevnijim terenima. Osim nadzora iz zraka i sa zemlje, europska praksa osmišljena je tako da divlje avanturiste udari izravno po džepu i opremi. Prije svega, to su rigorozne kumulativne novčane kazne. Vožnja u zaštićenom području ili parku prirode nosi sankcije od 500 pa do više od 5.000 eura, uz dodatne kazne za vožnju neregistriranog vozila po javnoj cesti te bespravan ulazak na privatni posjed.

Ali najvažnija mjera je trajno oduzimanje i uništavanje vozila. Naime, ako motocikl nema uredne papire, ako je preuređen suprotno normama ili je riječ o povratniku u prekršaju, policijske službe, primjerice u Ujedinjenom Kraljevstvu, imaju zakonske ovlasti privremeno ili trajno zaplijeniti vozilo. Zaplijenjeni ilegalni off-road motori u takvim se praksama nerijetko javno drobe u prešama. Policija u Europi blisko surađuje s čuvarima prirode (rangerima), šumarijama te lokalnim lovačkim društvima. Dobro poznate i ilegalno utabane enduro rute stavljaju se pod nadzor, dok se na ključnim izlazima sa šumskih puteva na asfaltirane ceste postavljaju prometne patrole. Vozači koji izlaze iz šume nemaju kamo pobjeći te odmah podliježu kontroli osiguranja, tehničke ispravnosti i prometne registracije. Mnogi od »enduro divljaka« dolaze na Kvarner s podcjenjivačkim stavom da stižu na »divlji Balkan« gdje pravila ne vrijede i gdje je sve dopušteno, za razliku od njihovih matičnih domovina. No, na vlastitu će žalost vrlo brzo shvatiti da je i taj dio Balkana danas punopravni dio Europske unije, a ne neka zemlja gdje se može proći s kaznom od nekoliko stotina eura i nastaviti divljati i ne ugrožavati samo vlastite, već i tuđe živote.

Kada ih na terenu dočekaju policijski dronovi, blokade na izlazima iz šume i trajno im se zaplijene omiljene igračke na dva kotača i propišu kazne koje se mjere u tisućama eura, lekcija će biti brza i paprena. Za nepromišljeno divljanje po cestama, tuđim šumama i livadama, opravdanja više nema. Kazne za bezakonje i divljanje trebaju plaćati po najvišem njihovom zapadnom standardu, a ne simbolično. A možda kazna za njihov omiljeni enduro motor bude i konačan završetak – u preši.