Austrija zabranila muslimanske marame u školama: Tko prekrši zakon, roditeljima prijeti 800 eura kazne

S početkom nove školske godine u Austriji je stupio na snagu zakon kojim se djevojčicama mlađima od 14 godina zabranjuje nošenje tradicionalnih muslimanskih pokrivala za glavu, poput hidžaba i burki, u državnim i privatnim školama.

Ministrica za integraciju Claudia Bauer iz konzervativne Narodne stranke (ÖVP) izjavila je da je marama „znak potlačenosti i sredstvo kontrole djevojčica od najranijeg djetinjstva”. Kritičari, međutim, upozoravaju da bi zabrana mogla potaknuti protumuslimansko raspoloženje i biti protivna austrijskom ustavu.

Zakon je donijela koalicija konzervativnog ÖVP-a, Socijaldemokratske stranke (SPÖ) i liberalnog Neosa. Vladajuće stranke smatraju da je riječ o jasnom opredjeljenju za ravnopravnost spolova te da je cilj zakona zaštita prava mladih djevojaka.

Ustavni sud već je ukinuo sličnu zabranu

Carla Amina Baghajati iz Islamske vjerske zajednice u Austriji (IGGÖ) izjavila je za BBC da se organizacija snažno protivi novom zakonu.

– Smatramo da se njime neopravdano ograničava temeljno pravo na slobodu vjeroispovijesti i da nerazmjerno pogađa muslimanske djevojčice. Umjesto da štiti djecu, zakon izdvaja određenu vjersku praksu i riskira isključivanje upravo djece kojoj navodno želi pomoći – poručila je.

IGGÖ je najavila da će podržati pravne postupke djevojčica i njihovih obitelji koje smatraju da su im povrijeđena temeljna prava te žele svoje slučajeve iznijeti pred Ustavnim sudom.

Austrijski Ustavni sud već je 2020. godine ukinuo raniju zabranu nošenja marama u osnovnim školama, zaključivši da je bila protivna načelu vjerske neutralnosti države.

Kazne za roditelje do 800 eura

Nastavnici će biti zaduženi za provedbu zabrane. Ako učenica dođe u školu s maramom, predviđen je niz razgovora s njom i njezinim zakonskim skrbnicima.

U slučaju ponovljenih kršenja zabrane obavještava se služba za zaštitu djece, a kao krajnja mjera roditeljima ili skrbnicima može biti izrečena novčana kazna do 800 eura.

Dio nastavnika izrazio je zabrinutost zbog novih obveza. Sigi Maurer iz Zelenih optužila je ministra obrazovanja Christopha Wiederkehra iz Neosa da stvara nove sukobe i prebacuje ih na škole.

– Nastavnici su već pod golemim pritiskom, a sada im se želi nametnuti i uloga policajaca – poručila je.

FPÖ traži još strožu zabranu

Oporbena krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ) smatra da zakon nije dovoljno strog. Zalaže se za opću zabranu nošenja marama i pokrivala za lice u školama, koja bi se odnosila i na učenike i na nastavnike.

Ricarda Berger iz FPÖ-a izjavila je da „u Austriji nema mjesta političkom islamu, a pogotovo ne u školama”.

Austrijski kancelar Christian Stocker, čelnik ÖVP-a, nedavno je pozvao i na ustavnu zabranu političkog islama. Za austrijsku javnu televiziju ORF izjavio je da „ne želi živjeti u islamskoj državi”.

Za razliku od Austrije, Francuska već više od 20 godina zabranjuje nošenje svih uočljivih vjerskih obilježja u školama, uključujući marame, turbane i jarmulke. Austrijski zakon izrijekom se odnosi na pokrivala za glavu koja nose muslimanke.

Austrija, poput Francuske, Belgije i Danske, već zabranjuje nošenje vela koji potpuno prekriva lice, poput nikaba ili burke, na javnim mjestima.