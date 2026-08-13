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Atraktivna navijačica Žalgirisa privukla sve poglede

Pogledajte atmosferu s Poljuda
hajduk zalgiris foto roko 2

Poljud je večeras ponovno okupio brojne ljubitelje nogometa, a atmosfera se može osjetiti na svakom dijelu stadiona. Od travnjaka i tribina pa sve do svečane lože, stadion živi u ritmu europske utakmice.

Na tribinama su se okupili brojni Hajdukovi navijači koji su od prve minute pružali podršku Bijelima, dok su svoje mjesto na Poljudu pronašli i gosti iz Litve.

Posebnu pažnju na gostujućoj tribini privukla je jedna navijačica, koja je svojim izgledom i navijanjem bila među zapaženijim licima večeri.

U našoj galeriji donosimo atmosferu s Poljuda – pogledajte tko je sve večeras na stadionu, što se događa uz teren, kako izgleda svečana loža, ali i kako navijaju gosti.

hajduk zalgiris foto roko 1
GALERIJA
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