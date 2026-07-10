Atmosfera na Ultri postaje sve luđa. Evo kako se zabavljaju partijaneri

Dok su se iz Parka mladeži širili prvi snažni ritmovi elektroničke glazbe, tisuće posjetitelja već su bile potpuno uronjene u festivalsku atmosferu koja Split svakog ljeta pretvara u jedno od najživljih mjesta na europskoj festivalskoj karti.

Na svakom koraku mogli su se susresti posjetitelji iz različitih dijelova svijeta. Čule su se desetine jezika, vijorile zastave brojnih država, a zajednički jezik svima bila je glazba, a posebnu pozornost privukao je tobogan postavljen unutar festivalskog prostora.

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