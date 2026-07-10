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Atmosfera na Ultri postaje sve luđa. Evo kako se zabavljaju partijaneri

FOTOGALERIJA Tobogan postao glavni hit

Dok su se iz Parka mladeži širili prvi snažni ritmovi elektroničke glazbe, tisuće posjetitelja već su bile potpuno uronjene u festivalsku atmosferu koja Split svakog ljeta pretvara u jedno od najživljih mjesta na europskoj festivalskoj karti.

Na svakom koraku mogli su se susresti posjetitelji iz različitih dijelova svijeta. Čule su se desetine jezika, vijorile zastave brojnih država, a zajednički jezik svima bila je glazba, a posebnu pozornost privukao je tobogan postavljen unutar festivalskog prostora.

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bepo ultra 2026 1
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