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"Atmosfera je nikakva, samo tišina": Šego progovorio o situaciji u svlačionici nakon remija

Hajduk je protiv Istre 1961 dvaput imao prednost, ali je u samoj završnici ostao bez pobjede. Michele Šego priznao je kako je novi udarac teško pao igračima Bijelih

Hajduk ni u drugom kolu nove prvenstvene sezone nije stigao do pobjede. Bijeli su na Poljudu remizirali s Istrom 1961 rezultatom 2:2, iako su tijekom susreta dvaput bili u vodstvu. Gosti su do boda stigli pogotkom duboko u sudačkoj nadoknadi.

Nakon utakmice pred kamere je stao Michele Šego, koji nije skrivao razočaranje zbog načina na koji je Hajduk ponovno ispustio rezultat.

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Šego preuzeo dio odgovornosti

Šego je kazao kako je Hajduk dobro otvorio utakmicu te poveo nakon uigrane akcije iz kornera, ali je preuzeo i dio krivnje za prvo izjednačenje Istre. Frederiksen je u 42. minuti pogodio iz slobodnog udarca, a Šego smatra kako lopta nije smjela proći kroz živi zid.

Posebno ga je pogodio još jedan pad Hajduka u završnici.

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"To je stvar glave i ničega drugoga", poručio je Šego, podsjetivši kako se Hajduku slične situacije ponavljaju. Spomenuo je i ranije europske udarce, uključujući nedavni dvoboj s Pafosom.

"Atmosfera je nikakva"

Otkrio je i kakva je situacija bila u svlačionici nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

"Atmosfera je nikakva. Samo tišina."

Šego smatra da Hajduk ima previše oscilacija te da momčad još uvijek ne uspijeva pronaći kontinuitet i kontrolirati utakmice od početka do kraja.

Za dugo razmišljanje ipak nema vremena. Hajduk već u četvrtak, 13. kolovoza, na Poljudu dočekuje Žalgiris u uzvratnom susretu europskih kvalifikacija. Bijeli u taj dvoboj ulaze nakon pobjede 5:2 u prvoj utakmici u gostima.

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