"Atmosfera je nikakva, samo tišina": Šego progovorio o situaciji u svlačionici nakon remija

Hajduk ni u drugom kolu nove prvenstvene sezone nije stigao do pobjede. Bijeli su na Poljudu remizirali s Istrom 1961 rezultatom 2:2, iako su tijekom susreta dvaput bili u vodstvu. Gosti su do boda stigli pogotkom duboko u sudačkoj nadoknadi.
Nakon utakmice pred kamere je stao Michele Šego, koji nije skrivao razočaranje zbog načina na koji je Hajduk ponovno ispustio rezultat.
KRAJ Hajduk ponovno primio gol u posljednjoj minuti nadoknade; Torcida skandirala "Uprava, odlazi!"
Šego preuzeo dio odgovornosti
Šego je kazao kako je Hajduk dobro otvorio utakmicu te poveo nakon uigrane akcije iz kornera, ali je preuzeo i dio krivnje za prvo izjednačenje Istre. Frederiksen je u 42. minuti pogodio iz slobodnog udarca, a Šego smatra kako lopta nije smjela proći kroz živi zid.
Posebno ga je pogodio još jedan pad Hajduka u završnici.
GARCIA NAKON REMIJA: "Ako želiš nešto previše, zaborave se osnove"
"To je stvar glave i ničega drugoga", poručio je Šego, podsjetivši kako se Hajduku slične situacije ponavljaju. Spomenuo je i ranije europske udarce, uključujući nedavni dvoboj s Pafosom.
"Atmosfera je nikakva"
Otkrio je i kakva je situacija bila u svlačionici nakon posljednjeg sučevog zvižduka.
"Atmosfera je nikakva. Samo tišina."
Šego smatra da Hajduk ima previše oscilacija te da momčad još uvijek ne uspijeva pronaći kontinuitet i kontrolirati utakmice od početka do kraja.
Za dugo razmišljanje ipak nema vremena. Hajduk već u četvrtak, 13. kolovoza, na Poljudu dočekuje Žalgiris u uzvratnom susretu europskih kvalifikacija. Bijeli u taj dvoboj ulaze nakon pobjede 5:2 u prvoj utakmici u gostima.