"Atmosfera je nikakva, samo tišina": Šego progovorio o situaciji u svlačionici nakon remija

Hajduk ni u drugom kolu nove prvenstvene sezone nije stigao do pobjede. Bijeli su na Poljudu remizirali s Istrom 1961 rezultatom 2:2, iako su tijekom susreta dvaput bili u vodstvu. Gosti su do boda stigli pogotkom duboko u sudačkoj nadoknadi.

Nakon utakmice pred kamere je stao Michele Šego, koji nije skrivao razočaranje zbog načina na koji je Hajduk ponovno ispustio rezultat.

Šego preuzeo dio odgovornosti

Šego je kazao kako je Hajduk dobro otvorio utakmicu te poveo nakon uigrane akcije iz kornera, ali je preuzeo i dio krivnje za prvo izjednačenje Istre. Frederiksen je u 42. minuti pogodio iz slobodnog udarca, a Šego smatra kako lopta nije smjela proći kroz živi zid.

Posebno ga je pogodio još jedan pad Hajduka u završnici.

"To je stvar glave i ničega drugoga", poručio je Šego, podsjetivši kako se Hajduku slične situacije ponavljaju. Spomenuo je i ranije europske udarce, uključujući nedavni dvoboj s Pafosom.

"Atmosfera je nikakva"

Otkrio je i kakva je situacija bila u svlačionici nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

"Atmosfera je nikakva. Samo tišina."

Šego smatra da Hajduk ima previše oscilacija te da momčad još uvijek ne uspijeva pronaći kontinuitet i kontrolirati utakmice od početka do kraja.

Za dugo razmišljanje ipak nema vremena. Hajduk već u četvrtak, 13. kolovoza, na Poljudu dočekuje Žalgiris u uzvratnom susretu europskih kvalifikacija. Bijeli u taj dvoboj ulaze nakon pobjede 5:2 u prvoj utakmici u gostima.