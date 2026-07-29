Asfaltira se novi ulaz u Sinj: Veća sigurnost hodočasnika i pješaka te bolja protočnost prometa

Uoči nadolazećih Alkarskih svečanosti i blagdana Velike Gospe, u Uredu gradonačelnika Grada Sinja održan je radni sastanak o privremenoj regulaciji prometa i završetku radova na novom, trotračnom ulazu u grad. Uz gradonačelnika Mira Bulja i njegova zamjenika Denisa Bobetu, na sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatskih cesta, Policijske postaje Sinj i DVD-a Sinj.

Riječ je o iznimno važnoj i zahtjevnoj investiciji vrijednoj oko četiri milijuna eura. Radovi, za koje je ugovoren rok izvođenja od devet mjeseci, odvijaju se pojačanim intenzitetom kako bi se rasteretio jedan od najprometnijih gradskih pravaca te osigurali uvjeti za sigurno kretanje desetaka tisuća hodočasnika i gostiju koji se tijekom kolovoza očekuju u Sinju.

Zbog potrebe da se završno polaganje asfaltnog kolnika obavi sigurno, kvalitetno i uz što manje ometanja dnevnog prometa, odlučeno je da se asfaltiranje izvede tijekom dvije noći – u četvrtak, 30. srpnja, i petak, 31. srpnja, u vremenu od 21:30 do 5:00 sati. Za vrijeme izvođenja radova državna cesta D1, na potezu od Tifona prema novom ulazu u grad, bit će u potpunosti zatvorena za sva vozila.

Promet će se u navedenom razdoblju preusmjeravati na obilazni pravac Sinj – Trilj – Bisko – Dugopolje – Split, kao i u suprotnom smjeru. Za vozila žurnih službi – hitnu medicinsku pomoć, policiju i vatrogasce – prolaz će biti osiguran lokalnim prometnicama preko Radošića.

Kako je istaknuto na sastanku, tijekom dana održavanja Alke i proslave blagdana Velike Gospe na novom ulazu u grad odvijat će se redoviti dvosmjerni promet. Istodobno će radovi na dionici od Tifona do odmorišta Kukuzovac biti privremeno prilagođeni povećanom intenzitetu prometa. Vozačima će na raspolaganju biti prometna traka širine 3,5 metara, dok će se posebna pozornost posvetiti sigurnosti pješaka i hodočasnika koji će se kretati okolnim pristupnim stazama.

Veći dio dionice bit će asfaltiran prije početka svečanosti. Semaforska regulacija prometa na ovoj dionici više se neće vraćati.

Građanima i vozačima upućuje se poseban apel za strpljenje, razumijevanje i poštovanje privremene prometne regulacije tijekom noćnih radova. Mole se svi sudionici u prometu da prate postavljenu signalizaciju, koriste predviđeni obilazni pravac i vožnju prilagode uvjetima na cesti.

Završetkom ovog projekta Sinj će dugoročno riješiti prometno usko grlo na južnom ulazu u grad te dobiti moderan, siguran i funkcionalan prometni koridor prilagođen svakodnevnim potrebama građana, ali i povećanom prometnom opterećenju tijekom najvećih gradskih manifestacija, kada u Sinj pristižu deseci tisuća hodočasnika, posjetitelja i gostiju.