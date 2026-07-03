ASANOVIĆ UOČI PORTUGALA: "Moramo biti strpljivi"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Portugala utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Prva utakmica u nokaut-fazi turnira donosi plasman među 16 najboljih, a pobjednik će ovog susreta igrati protiv Španjolske koja je porazila Austriju.

Uoči početka utakmice, ambasador reprezentacije Aljoša Asanović odgovarao je na novinarska pitanja.

Kad gledamo sve igrače, ne možemo očekivati ništa drugo osim nogometnog spektakla?

Tako je, obje ekipe imaju fantastične igrače, nažalost, samo jedna može ići dalje, a ja se toplo nadam da ćemo to biti mi. Moramo biti strpljivi, kontrolirati igru, neće biti lako, no zato imamo igrače.

Gdje vidite prostor za večerašnji hrvatski trijumf?

Mislim da će se odigrati najveća bitka u sredini terena jer obje ekipe imaju vrhunske igrače na toj poziciji, ali i u napadu. Moramo biti strpljivi, čuvati taj međuprostor jer su im tu jako opasni igrači.

Koliko je važno što je Hrvatska u ovu fazu natjecanja ušla s dvije povezane pobjede?

Pokazalo se da se možemo vraćati iz teških rezultata, dignuli smo se, nadam se prolazu.

Riječ-dvije o Modriću i Ronaldu?

Što reći, dvije Zlatne lopte, velikani svjetskog nogometa, vjerojatno zadnje prvenstvo obojici, nadam se da će naš velikan ići dalje.

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