ASANOVIĆ UOČI GANE: "Trebamo ići strpljivo i pametno"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata po hrvatskom vremenu igra protiv Gane utakmicu 3. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu i pobjede protiv Paname od 1:0, izabranici Zlatka Dalića traže nove bodove za prolazak u daljnju fazu natjecanja.

Uoči utakmice svoj je komentar na sastav dao ambasador HNS-a Aljoša Asanović.

- Mislim da su to igrači koji imaju sposobnost držanja lopte, mislim da smo dobri u toj fazi igre. Samo strpljivo i polako, no nešto se pita i Ganu, ali treba biti fokusiran na svoju igru.

Kako se igraju ovakve utakmice u psihološkom smislu?

- Hrvatska ima kvalitetu, a ja vjerujem da ćemo strpljivo i pametno doći do pozitivnog rezultata. Imamo kvalitetu i igrače na pravim pozicijama.

Koliko je važno iskustvo sa Svjetskih prvenstava?

- Mi smo ekipa koja igra jako dobro i jako smo kompaktni u svakoj liniji i to mora biti i danas. Prioritet je napraviti dobar rezultat i mi ćemo ga napraviti.