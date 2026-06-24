Asanović: "Ništa drugo osim pobjede i idemo dalje"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Paname utakmicu 2. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu, izabranici Zlatka Dalića traže prvu pobjedu.
Uoči susreta izjavu je dao ambasador HNS-a Aljoša Asanović: „Nadamo se uspješnijem rezultatu, moramo što prije zaboraviti tu utakmicu. Sada je drugačija formacija i protivnik, nadamo se dobrom rezultatu i da ćemo visokim presingom biti bolji.“
UŽIVO Hrvatska protiv Paname traži prve bodove na Svjetskom prvenstvu
Kako gledate na novu formaciju i nova imena u sastavu?
- Uvijek smo tako igrali, evidentno je da ćemo napasti, zabiti gol što prije. Imamo kvalitete i znanja, moramo držati protivnika što dalje od gola.
Modrić će upisati 200-ti nastup…
- Ne može ga se opisati riječima, ima 27 trofeja, sada 200 nastupa u reprezentaciji. On je najbolji igrač u povijesti Hrvatske. Čestitam mu i nadam se da će taj nastup biti okrunjen pobjedom.
Atmosfera?
- Atmosfera je kao da smo doma, u Torontu ima puno Hrvata, nadam se najboljoj atmosferi, ništa drugo osim pobjede i idemo dalje.