Asanović: "Ništa drugo osim pobjede i idemo dalje"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Paname utakmicu 2. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu, izabranici Zlatka Dalića traže prvu pobjedu.

Uoči susreta izjavu je dao ambasador HNS-a Aljoša Asanović: „Nadamo se uspješnijem rezultatu, moramo što prije zaboraviti tu utakmicu. Sada je drugačija formacija i protivnik, nadamo se dobrom rezultatu i da ćemo visokim presingom biti bolji.“

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako gledate na novu formaciju i nova imena u sastavu?

- Uvijek smo tako igrali, evidentno je da ćemo napasti, zabiti gol što prije. Imamo kvalitete i znanja, moramo držati protivnika što dalje od gola.

Modrić će upisati 200-ti nastup…

- Ne može ga se opisati riječima, ima 27 trofeja, sada 200 nastupa u reprezentaciji. On je najbolji igrač u povijesti Hrvatske. Čestitam mu i nadam se da će taj nastup biti okrunjen pobjedom.

Atmosfera?

- Atmosfera je kao da smo doma, u Torontu ima puno Hrvata, nadam se najboljoj atmosferi, ništa drugo osim pobjede i idemo dalje.