Armada: "Nećemo na utakmicu protiv Varaždina! Gospodo iz HNS-a, hvala vam na još jednoj lakrdiji"

Navijačka skupina Armada Rijeka objavila je kako neće organizirano prisustvovati utakmici Rijeke i Varaždina, koja je na rasporedu u nedjelju, 1. studenoga, s početkom u 15 sati. Razlog takve odluke je termin odigravanja susreta na blagdan Svih svetih, što je izazvalo nezadovoljstvo među riječkim navijačima. U priopćenju koje je objavila KN Armada Rijeka ističe se kako je blagdan Svih svetih državni blagdan tijekom kojeg građani tradicionalno obilaze groblja, odaju počast preminulima i prisjećaju se svojih najmilijih.

Upravo zbog toga odlučili su se na nesvakidašnji potez, iako priznaju kako bi njihova odluka mogla negativno utjecati na podršku momčadi. "Svjesni smo da ovakva odluka u ovom trenutku nanosi veliku štetu našem klubu, a vjerujemo da najteže pada upravo nama, kojima je Rijeka više od načina života", poručili su iz Armade.

"Četiri gostovanja radnim danom, a sada utakmica na jedan od najvećih kršćanskih blagdana"

Riječki navijači posebno su nezadovoljni načinom određivanja termina utakmica, za koji smatraju da zanemaruje potrebe i obveze navijača. "Međutim, nakon čak četiri gostovanja zakazana radnim danom, peta nam se utakmica određuje na jedan od najvećih kršćanskih blagdana – nedjelju, 1. studenoga, u 15 sati!", navode u priopćenju.

Smatraju kako se prilikom određivanja termina utakmica previše pažnje posvećuje marketinškim interesima, dok se zanemaruju tradicija i obiteljske obveze navijača. "Smatramo da ovakvo određivanje termina, podređeno marketinškim interesima, jasno pokazuje potpuno nerazumijevanje prema navijačima, njihovim obiteljima, hrvatskoj i kršćanskoj tradiciji te vrijednostima koje ovaj dan, kao i svaki drugi kršćanski blagdan, predstavlja za nas", ističu. Dodaju kako su godinama prelazili preko sličnih odluka, ali smatraju da je sada došao trenutak za javno izražavanje nezadovoljstva. "Nakon godina šutnje i prelaženja preko ovakvih odluka, smatramo da je došlo vrijeme da se tome jednom zauvijek stane na kraj! Gospodo iz HNS-a, hvala vam na još jednoj u nizu lakrdija!", poručili su.

Nikome ne brane odlazak na utakmicu

Unatoč odluci da neće organizirano prisustvovati susretu, iz Armade naglašavaju kako ne žele spriječiti pojedince koji odluče otići na utakmicu i podržati Rijeku. "Istovremeno, jasno naglašavamo kako nikome ne branimo niti želimo ikoga odvratiti od odlaska na utakmicu. Naprotiv, svatko tko odluči otići i podržati naš voljeni klub neka to učini što glasnije i ponosnije!", stoji u priopćenju. Navijačka skupina naglašava kako njihova ljubav prema Rijeci nije upitna te kako će i dalje biti uz klub, ali smatraju da postoje situacije u kojima je potrebno zauzeti jasan stav. "Naša ljubav prema Rijeci nikada nije bila niti će biti upitna. Bili smo i bit ćemo uz svoj klub, uvijek i svugdje, ali postoje trenuci, pogotovo u današnje vrijeme, kada je potrebno jasno i glasno izraziti svoj stav", poručili su.

Priopćenje su zaključili oštrom porukom odgovornima za određivanje termina utakmica. "A vama, gospodo u foteljama, kojima očito ništa nije sveto, poručujemo – vidimo se na stadionima!"