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Armada: "Nećemo na utakmicu protiv Varaždina! Gospodo iz HNS-a, hvala vam na još jednoj lakrdiji"

Riječki navijači odlučili su bojkotirati organizirani odlazak na utakmicu zbog termina odigravanja na blagdan Svih svetih

Navijačka skupina Armada Rijeka objavila je kako neće organizirano prisustvovati utakmici Rijeke i Varaždina, koja je na rasporedu u nedjelju, 1. studenoga, s početkom u 15 sati. Razlog takve odluke je termin odigravanja susreta na blagdan Svih svetih, što je izazvalo nezadovoljstvo među riječkim navijačima. U priopćenju koje je objavila KN Armada Rijeka ističe se kako je blagdan Svih svetih državni blagdan tijekom kojeg građani tradicionalno obilaze groblja, odaju počast preminulima i prisjećaju se svojih najmilijih.

Upravo zbog toga odlučili su se na nesvakidašnji potez, iako priznaju kako bi njihova odluka mogla negativno utjecati na podršku momčadi. "Svjesni smo da ovakva odluka u ovom trenutku nanosi veliku štetu našem klubu, a vjerujemo da najteže pada upravo nama, kojima je Rijeka više od načina života", poručili su iz Armade.

"Četiri gostovanja radnim danom, a sada utakmica na jedan od najvećih kršćanskih blagdana"

Riječki navijači posebno su nezadovoljni načinom određivanja termina utakmica, za koji smatraju da zanemaruje potrebe i obveze navijača. "Međutim, nakon čak četiri gostovanja zakazana radnim danom, peta nam se utakmica određuje na jedan od najvećih kršćanskih blagdana – nedjelju, 1. studenoga, u 15 sati!", navode u priopćenju.

Smatraju kako se prilikom određivanja termina utakmica previše pažnje posvećuje marketinškim interesima, dok se zanemaruju tradicija i obiteljske obveze navijača. "Smatramo da ovakvo određivanje termina, podređeno marketinškim interesima, jasno pokazuje potpuno nerazumijevanje prema navijačima, njihovim obiteljima, hrvatskoj i kršćanskoj tradiciji te vrijednostima koje ovaj dan, kao i svaki drugi kršćanski blagdan, predstavlja za nas", ističu. Dodaju kako su godinama prelazili preko sličnih odluka, ali smatraju da je sada došao trenutak za javno izražavanje nezadovoljstva. "Nakon godina šutnje i prelaženja preko ovakvih odluka, smatramo da je došlo vrijeme da se tome jednom zauvijek stane na kraj! Gospodo iz HNS-a, hvala vam na još jednoj u nizu lakrdija!", poručili su.

Nikome ne brane odlazak na utakmicu

Unatoč odluci da neće organizirano prisustvovati susretu, iz Armade naglašavaju kako ne žele spriječiti pojedince koji odluče otići na utakmicu i podržati Rijeku. "Istovremeno, jasno naglašavamo kako nikome ne branimo niti želimo ikoga odvratiti od odlaska na utakmicu. Naprotiv, svatko tko odluči otići i podržati naš voljeni klub neka to učini što glasnije i ponosnije!", stoji u priopćenju. Navijačka skupina naglašava kako njihova ljubav prema Rijeci nije upitna te kako će i dalje biti uz klub, ali smatraju da postoje situacije u kojima je potrebno zauzeti jasan stav. "Naša ljubav prema Rijeci nikada nije bila niti će biti upitna. Bili smo i bit ćemo uz svoj klub, uvijek i svugdje, ali postoje trenuci, pogotovo u današnje vrijeme, kada je potrebno jasno i glasno izraziti svoj stav", poručili su.

Priopćenje su zaključili oštrom porukom odgovornima za određivanje termina utakmica. "A vama, gospodo u foteljama, kojima očito ništa nije sveto, poručujemo – vidimo se na stadionima!"

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