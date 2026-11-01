Armada na Rujevici poslala znakovitu poruku na blagdan Svih svetih: "Šta je sljedeće?!"

Na današnjoj utakmici Rijeke i Varaždina na Rujevici, odigranoj na blagdan Svih svetih, pripadnici Armade istaknuli su veliki transparent kojim su izrazili nezadovoljstvo rasporedom utakmica hrvatskog nogometnog prvenstva. Na transparentu, razvučenom preko tribine, navijači su podsjetili na termine pojedinih susreta, posebno upozorivši na igranje utakmice na blagdan Svih svetih.

"Petak 18h (VG) – utorak 18h (KA) – utorak 18h (ZG) – blagdan 15h – šta je sljedeće?!", poručili su pripadnici Armade. Poruka je očito upućena onima koji određuju raspored prvenstvenih utakmica, a riječki navijači njome su otvorili pitanje termina odigravanja susreta, uključujući i one na blagdane.

Podsjetimo, Rijeka i Varaždin danas su na Rujevici podijelili bodove odigravši 1:1. Domaćini su poveli pogotkom Tonija Fruka u 17. minuti, dok je za Varaždin u 50. minuti izjednačio Luka Mamić.

Armada nije organizirano navijala

Podsjetimo, Armada je nekoliko dana prije utakmice najavila da neće organizirano prisustvovati susretu protiv Varaždina, upravo zbog njegova održavanja na blagdan Svih svetih. U svojem priopćenju navijači su istaknuli kako je 1. studenoga dan posvećen obilasku groblja, prisjećanju na preminule i obiteljskom zajedništvu. Pritom su naglasili da ne žele odvraćati druge navijače od dolaska na stadion, ali da svojim izostankom žele izraziti nezadovoljstvo odlukama o terminima utakmica.

Unatoč izostanku organiziranog navijanja, poruka Armade ostala je jasno vidljiva na sjevernoj tribini Rujevice.