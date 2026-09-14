Arijana Čulina oduševila Mertojak: Prepuni amfiteatar smijao se gotovo sat i pol, a na kraju se i zapjevalo

Da šećer dolazi na kraju, najbolje je pokazala završnica kazališnog dijela 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku. Prepuni amfiteatar u Doverskoj ulici ugostio je jednu od najpoznatijih splitskih glumica, Arijanu Čulinu, koja je svojom stand-up predstavom oduševila publiku. Smijeha i dobrog raspoloženja nije nedostajalo. Čulina je gotovo sat i pol držala pažnju okupljenih Mertojačana i njihovih gostiju, a večer je završila u posebno veseloj atmosferi – pjesmom publike zajedno s popularnom splitskom glumicom.

Na kraju večeri ispraćena je velikim pljeskom i buketom cvijeća organizatora, uz želju da se poveznica Arijane Čuline i Mertojaka nastavi i sljedeće godine, u sklopu jubilarnog 5. Kulturnog ljeta na Mertojaku. Manifestacija je proteklih godina već izgradila prepoznatljivo mjesto na kulturnoj karti kvarta, kroz glazbeno-scenske, kazališne i sportske programe na otvorenom.

Podrška vatrogascima koji su se borili s požarom na Braču

Predstava je održana u subotu navečer, upravo u vrijeme dok su se brojne vatrogasne postrojbe na Braču borile s vatrenom stihijom. S Mertojaka je zato svim vatrogascima upućena velika zajednička podrška. Slična poruka podrške poslana je i nekoliko dana ranije sa Žnjana, tijekom koncerta KUDŽ-a "Filip Dević" i prijatelja posvećenog Omišu, koji su organizirali Gradski kotar Mertojak i udruga "Humane zvijezde Splita", uz podršku Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Kulturno ljeto nastavlja se Večeri sakralnih i pučkih napjeva

Program Kulturnog ljeta na Mertojaku time ne završava. Nastavlja se 2. Večeri sakralnih i pučkih napjeva, koja će se održati nakon mise u 19 sati u utorak 15. rujna u crkvi svetog Josipa na Mertojaku. Publici će se predstaviti učenica iz Varoša Anela Waiber sa svojom mentoricom Sanjom Ivančić iz Papa benda, zborovi svetog Josipa i svetog Frane, VIS Agnus, pjevači iz Stobreča i Srinjina, izvođači iz župe Gospe od Otoka iz Solina te mlada klapa s Kamena.

Koncertom će se ujedno obilježiti početak nove školske godine, uz blagoslov župnika don Vjenceslava Kujundžića.

Mertojak dobiva mural posvećen Josipu Gendi

Još jedan poseban trenutak prethodit će samom koncertu. Na Mertojaku će biti otkriven novi mural, ovoga puta posvećen bardu splitske i hrvatske kazališne scene, pokojnom Josipu Gendi. Mural će se nalaziti na zidu zgrade u Doverskoj 9, a nastao je na inicijativu organizatora Kulturnog ljeta na Mertojaku. Time će jedna od velikih figura splitskog glumišta dobiti trajni spomen upravo u kvartu koji je tijekom ljeta još jednom pokazao koliko kulturni programi mogu oživjeti javne prostore među mertojakovskim neboderima.