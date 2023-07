ARHITEKTICA MARIANA BUCAT: Sudski vještak za 'Small mall' došao procjenjivati stanje okolnih stanova od pola milijuna eura s kemijskom olovkom i malo papira

I dok gradilište Small malla miruje odlukom splitskog Gradskog vijeća odrađuju se hitna sudska postupanja. Njima je svjedočila poznata arhitektica i građanska aktivistica Mariana Bucat koja u svojoj objavi na Facebooku problematizira tu hitnost i način na koji se pristupilo procjeni izuzetno vrijedne imovine prvih susjeda gradilišta. Naime, sasvim je moguće da će zbog blizine i prirode projekta doći do oštećivanja privatne i gradske imovine, cesta i ukopanih instalacija te se treba utvrditi stanje objekata i infrastrukture prije nego se to dogodi da ne bi netko na sudu rekao "to vam je od prije, mi nemamo ništa s tim".

Ne samo da je moguće, nego se i događa, kao stanarima zgrade u Vidovdanskoj ulici na beogradskom Vračaru prije dvije godine. Pored nje su prokopani temelji za novi stambeni objekat. Išlo se u dubinu zbog garaža. I eto, investitori i građevinari se malo zaigrali, gradska uprava navijala. Zgrada se urušila. To je bilo u Srbiji. Nažalost, u Hrvatskoj važe isti zakoni fizike. U slučaju Small malla na scenu će, u slučaju oštećivanja imovine, nastupiti poznata hitnost hrvatske pravne države, transparentno štićenje javnog interesa od strane splitske gradske uprave i "to vam je od prije, mi nemamo ništa s tim."

Pogledajte dramatični video prilog Al Jazeere kako je to izgledalo u Beogradu i kako je skočio da spasi šta se spasiti da njihov dogradonačelnik Goran Vesić.

Zaključci splitskog Gradskog vijeća

I podsjetimo se ne tako davno zaključaka Gradskog vijeća s tematske sjednice o Small mallu:

- Zadužuje se gradonačelnik da svu dokumentaciju o Centru Bonačić dostavi USKOK-u u svrhu provjere zakonitosti do sada izdanih akata.

- Zadužuje se gradonačelnik da u svrhu izrade pisanog pravnog mišljenja angažira Pravni fakultet u Splitu, Zagrebu ili Rijeci o tome jesu li ispunjene zakonske odnosno pravne pretpostavke za prestanak prava građenja, te ako jesu, kada nastupaju?

- Zadužuje se Upravni odjel za gradsku imovinu Grada Splita da izradi pisano pravno mišljenje o tome jesu li ispunjenje zakonske odnosno pravne pretpostavke za prestanak prava građenja, te ako jesu, kada nastupaju?

- Zadužuje se predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Željko Domazet da u ime Gradskog vijeća pozove investitora da održi javnu prezentaciju projekta za koji je zatražena izmjena i dopuna lokacije dozvole za zainteresiranu javnost.

Građani suvlasnici daleko imućniji od rečene firme

Jučer je Small mall d.o.o. pokušao preko Općinskog suda u Splitu i sudskog vještaka provesti osiguranje dokaza i očevid na zgradama koje su u neposrednom susjedstvu zemljišta kojim se skoro 30 godina neumorno špekulira. Relativno siromašna, (posljednja) u nizu špekulanata, firma je stala nasuprot sto dvadesetak privatnih suvlasnika čiji svaki stan vrijedi u prosjeku skoro po milijuna eura! Dakle, gledajući po odnosu kapitala između jedne i druge strane, suvlasnici su daleko imućniji od rečene firme. Ali su suvlasnici građani, a firma se bavi političkim vezama tako da je prvima puno kompliciranije zaštiti svoj interes.

Stanouprava eskivirala očevid

Radilo se o evidentiranju zatečenog stanja koje bi trebalo poslužiti ukoliko tijekom građevinskih radova dođe do kakve građevinske štete, a za to postoji osnovana bojazan. Štoviše, takvu bojazan sam Small mall ističe.

Obavijest o zakazanom očevidu suvlasnicima je stigla na vrlo neobičan način. Nisu bili obaviješteni preko predstavnika stanara, kako je bio predvidio Općinski sud, već je netko dan ranije uz cestu nalijepio papire kojima se obavještava suvlasnike o rasporedu obilaska stanova. Dakle, suvlasnici su za precizan dan i uru očevida mogli saznati s papirića koji vise uz cestu i koje je tu noć mogao bilo tko skinuti. I koje je mogla i moja pokojna baba zalijepiti! Jedino bi moja baba ipak bila to zalijepila u portun jer nikad ne znaš kad hoće li kiša.

Još je misterioznija situacija sa Stanoupravom. I za mene najtragičnija. Predstavnici stanara su pozivali osoblje Stanouprave da prisustvuje očevidu tj. da pošalju barem jednog pravnika. Malo nakon obećanja da će se netko pojaviti, uoči očevida je javljeno kako ipak neće nitko doći jer je "(Puljkov) direktor naložio da se nitko iz Stanouprave ne pojavi". Vrijedi se podsjetiti da se radi o gradskoj, dakle našoj firmi, koju plaćamo da brine o našoj imovini.

"Grad će misliti kad se štogod razbije!"

Na očevid je bio pozvan i sam gradonačelnik koji je obavezan prema Zakonu o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi brinuti o našoj zajedničkoj imovini. Ističem kako bi, od svih tamošnjih nekretnina, ovi radovi mogli imati najveći utjecaj upravo na javnu imovinu. Naime, golema sidra koja bi se trebala "upucavati" u strane građevinske jame bi trebala proći kroz gradske ceste u kojima su sve moguće instalacije. Međutim, iz Grada se nitko nije pojavio. Grad će misliti kad se štogod razbije!

Hitan postupak?

Postupak je označen kao hitan radi čega su sutkinja i zapisničarka bile prisiljene odustati od štrajka. Hitnost se čini potpuno neutemeljena budući da se "građenje" svakako ne može nastaviti prije sredine rujna.

Nadalje, sudski vještak je došao goloruk - s kemijskom olovkom i malo papira. Ni drona, ni fotoaparata, ni metra, ni kakvih nacrta, ni Bože tebe ništa. Predstavnik investitora nije došao. Došao je opunomoćenik opunomoćenog odvjetnika, ali tek na telefonski poziv sudskog vještaka u 10 manje 5 minuta.

O tome koliko dokumentacije nedostaje, koliko je krivih podataka, neutemeljenih navoda i sličnoga u onom na temelju čega bi se kao trebalo graditi, to je predugo za napisati i opisati. Lakše bi bilo istaknuti štogod zakonito i valjano, ali to zakonito i valjano nije bitno za javni interes pa se ne isplati duljiti.

Suvlasnici su mirno, pristojno i dostojanstveno prigovorili ovakvom postupanju Suda pa je postupak privremeno obustavljen.