Što su stanovnici sjeverne Dalmacije pripremali za jelo prije više od dvije tisuće godina? Kako su izgledali njihovi domovi, kakvim su se posuđem služili i odakle su nabavljali robu? Dio odgovora na ta pitanja možda se krije među kamenim ostacima Lergove gradine u Slivnici Gornjoj, nedaleko od Posedarja, gdje su arheolozi Sveučilišta u Zadru nastavili istraživati jedno od zanimljivijih prapovijesnih naselja sjeverne Dalmacije.

Tijekom listopada 2026. godine istraživači Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru započeli su iskopavanje građevine većih dimenzija, datirane u 2. i 1. stoljeće prije Krista. Unutar nje otkrili su dva ognjišta s posebno uređenom podlogom i kamenim obzidom.

To je tek dio novih nalaza koji postupno otkrivaju kako se živjelo na ovom kamenitom uzvišenju u vrijeme kada je područje sjeverne Dalmacije pripadalo svijetu Liburna.

Dva ognjišta, kuhinjsko posuđe i tragovi života od prije dva tisućljeća

Prilikom najnovijih istraživanja pronađena je velika količina keramičkog materijala, među kojim se osobito ističu amfore tipa Lamboglia 2. Uz njih su pronađeni ulomci sivopremazane keramike, grubljega kuhinjskog posuđa i manji broj metalnih predmeta.

Posebno zanimanje arheologa izazvali su specifični keramički predmeti povezani s ognjištima i pripremom hrane. Takvi nalazi važni su upravo zato što ne govore samo o gradnji naselja ili njegovoj obrani. Oni omogućuju bolje razumijevanje svakodnevice ljudi koji su ondje živjeli, pripremali obroke i koristili zajednički prostor.

Dva ognjišta u građevini većih dimenzija otvaraju nova pitanja. Kakva je bila namjena te zgrade? Je li riječ o stambenom prostoru ili građevini koja je imala i neku drugu funkciju? Kako su njezini stanovnici organizirali svakodnevne aktivnosti? Odgovori se tek očekuju jer istraživanje građevine još nije završeno.

Amfore otkrivaju veze s jadranskim i sredozemnim svijetom

Jedan od najzanimljivijih dijelova otkrića odnosi se na brojne ulomke amfora tipa Lamboglia 2.

Riječ je o keramičkim transportnim posudama koje su bile raširene tijekom posljednjih stoljeća prije Krista, osobito na području Jadrana i Sredozemlja. Prema stručnim arheološkim bazama, amfore Lamboglia 2 često su povezane s prijevozom vina, a njihova proizvodnja i trgovina bile su dio razvijenih gospodarskih veza antičkog svijeta.

Nalazi takvih amfora na Lergovoj gradini pokazuju da su njezini stanovnici koristili posude karakteristične za šire jadranske trgovačke tokove. Međutim, samo na temelju pronađenih ulomaka nije moguće sa sigurnošću tvrditi što se nalazilo u svakoj posudi. Otkrića ipak potvrđuju da ovo naselje ne treba promatrati kao izoliranu zajednicu, odvojenu od gospodarskih i kulturnih zbivanja na Jadranu.

Na gradini ranije pronađen čak i novac iz Kartage i Numidije!

Da je Lergova gradina bila mnogo važnije naselje nego što se na prvi pogled čini, pokazala su već ranija istraživanja.

Arheolozi Mato Ilkić i Martina Čelhar objavili su rezultate istraživanja provedenih 2017. i 2023. godine, tijekom kojih su otkriveni ostaci građevina, brojni keramički i metalni predmeti te posebno zanimljivi numizmatički nalazi.

Među njima se izdvajaju novčići podrijetlom iz sjeverne Afrike, odnosno Kartage i Numidije.

Riječ je o iznimno zanimljivim svjedočanstvima kretanja novca na širem sredozemnom prostoru. Njihova prisutnost u sjevernoj Dalmaciji otvara pitanja o gospodarskim i kulturnim vezama liburnskih zajednica s ostatkom tadašnjeg svijeta, iako sama po sebi ne dokazuje izravnu trgovinu s područjima na kojima je novac kovan.

Još je zanimljivije što su istraživači u dubljim slojevima gradine otkrili keramiku iz srednjeg brončanog doba.

To znači da povijest korištenja ovog lokaliteta seže znatno dalje od razdoblja kojem pripadaju najnoviji nalazi. Dosadašnja istraživanja potvrdila su najmanje dvije vremenski odvojene faze naseljavanja – stariju brončanodobnu i mlađu željeznodobnu.

Monumentalni bedemi iznad Velebitskog kanala

Lergova gradina smještena je oko 20 kilometara sjeveroistočno od Zadra, na uzvišenju koje doseže 268 metara nadmorske visine. Naselje se prostiralo na približno tri hektara, a njegov položaj omogućavao je nadzor okolnog prostora i Velebitskog kanala te vizualnu komunikaciju s drugim gradinskim naseljima.

Posebno su dojmljivi ostaci monumentalnog, takozvanog megalitskog bedema, građenog od velikih kamenih blokova. Na pojedinim dijelovima sačuvani su pravilno složeni kameni redovi koji i danas svjedoče o graditeljskim sposobnostima stanovnika.

Zanimljivo je da se na ovom položaju nisu provodila samo klasična iskapanja. Tijekom 2019. godine istraživači su dokumentirali ostatke bedema i pregledali širi prostor u potrazi za nekropolom, odnosno grobljem nekadašnjeg naselja.

Na tom je području zabilježena i stara komunikacija, djelomično usječena u krški teren. Lergova gradina danas je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, upisano u Registar kulturnih dobara pod oznakom Z-4091.

Što će otkriti nastavak istraživanja 2027. godine?

Najnoviji rezultati pokazuju koliko još nepoznanica skriva ovo nalazište. Nakon istraživanja provedenih u listopadu 2026., arheolozi najavljuju nastavak radova sljedeće godine. Posebno zanimanje usmjereno je prema velikoj građevini čije je iskopavanje tek započelo. Njezina unutrašnjost, pronađena ognjišta i brojni keramički ulomci mogli bi pružiti nove odgovore o organizaciji prostora i životu liburnske zajednice tijekom posljednjih stoljeća prije Krista.

Nekada se na tom mjestu ložila vatra i pripremala hrana, a danas, više od dva tisućljeća poslije, arheolozi pažljivo otkrivaju tragove tih svakodnevnih aktivnosti.

Možda će upravo nastavak istraživanja pokazati kako je izgledao jedan sasvim običan dan u životu stanovnika Lergove gradine.