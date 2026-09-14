Arheolozi u Saloni otvorili neobičan grob: Mogao promijeniti dosadašnja tumačenja

Salona ni nakon stoljeća arheoloških istraživanja ne prestaje iznenađivati. Peta sezona istraživanja lokaliteta Hortus Metrodori, dijela velike zapadne salonitanske nekropole, donijela je nova otkrića, a jedan grob posebno privlači pozornost.

Arheolozi su ove godine istražili još 32 groba – 16 paljevinskih i 16 kosturnih. Time se broj dosad istraženih grobova na ovom lokalitetu popeo na čak 152. Ipak, među ovogodišnjim nalazima posebno se izdvaja grob označen brojem 162.

Pokojnik položen na trbuh

Razlog zbog kojeg se grob 162 razlikuje od ostalih nije samo bogatstvo predmeta pronađenih uz pokojnika.

Pokojnik je bio položen na trbuh, što je neuobičajen položaj i otvara niz pitanja koja će tek trebati rasvijetliti daljnja istraživanja i bioarheološke analize.

Uz njega je pronađen iznimno bogat skup priloga: tri staklene boce, jedna manja staklena posuda, tri staklena balzamarija i četiri keramičke posude. Jedan od balzamarija je datuljastog oblika. Arheolozi su pronašli i dvije geme te dijelove brončanog predmeta.

Dakle, samo među staklenim i keramičkim predmetima riječ je o čak 11 posuda.

Grob bi mogao promijeniti dosadašnje tumačenje dijela nekropole

Zanimljiv nije samo pokojnik i ono što je s njim položeno u grob.

Grob se nalazi na mjestu ranije razorenog zida za koji se dosad smatralo da predstavlja sjeverni zid grobne parcele, dok ju je s južne strane omeđivao takozvani murazzo.

No grobovi iz 1. stoljeća, položeni na već negiranom zidu, arheolozima otvaraju mogućnost drukčijeg tumačenja kronologije tog prostora – odnosno da je taj zid možda bio izgrađen prije samog murazza.

Upravo takvi nalazi pokazuju koliko se slika antičke Salone može mijenjati doslovno sa svakim novim slojem zemlje.

Spaljeni ostaci, kamene i keramičke urne

Ovogodišnje istraživanje donijelo je i nove podatke o pogrebnim običajima stanovnika antičke Salone.

Među 16 kosturnih grobova najbrojniji su ukopi u jednostavnoj raci – pronađeno ih je 12 – dok su grobovi u amforama i zidane grobnice zastupljeni s po dva primjera.

Kod paljevinskih grobova najčešće su spaljeni ostaci pokojnika polagani izravno u jamu. Takvih je pronađeno 12, uz tri groba u keramičkim urnama i jedan u kamenoj urni. Grobovi su često bili označeni uspravno postavljenim obrađenim kamenom.

Posebno se među njima izdvaja grob 137, u kojem su pronađeni stakleni balzamarij, koštana igla i keramička uljanica.

Peta sezona istraživanja Hortusa Metrodori

Istraživanja zajedno provode Hrvatski restauratorski zavod i Arheološki muzej u Splitu, dok je u program uključen i Antropološki centar HAZU-a, zadužen za bioarheološke analize. Program financira Ministarstvo kulture i medija.

Istraživanja vode dr. sc. Lea Čataj iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nino Švonja iz Arheološkog muzeja u Splitu i dr. sc. Sara Popović iz Arheoprojekta.

U ovogodišnjoj kampanji sudjelovali su i David Bergant, Ana Marinović i Ivana Banovac, pet diplomiranih arheologa, troje studenata arheologije te dva pomoćna radnika.

Nakon pet sezona i 152 istražena groba, Hortus Metrodori tako postaje sve važniji izvor podataka o ljudima koji su prije gotovo dvije tisuće godina živjeli i umirali u najvažnijem gradu rimske Dalmacije.

A upravo bi pokojnik iz groba 162, položen na trbuh i okružen brojnim predmetima, mogao biti jedan od najzanimljivijih nalaza ovogodišnje arheološke sezone u Saloni.