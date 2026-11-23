Na otoku Korčuli, u Lumbardi, arheolozi su tijekom rujna i listopada 2026. godine došli do niza vrijednih otkrića koja otvaraju nova pitanja o životu stanovnika ovog dijela Dalmacije prije više tisuća godina. Posebnu pozornost privukla je velika kamena grobna škrinja pronađena na lokalitetu Javič, između dviju konoba, u kojoj su sačuvane ljudske kosti i brojni ulomci keramike. Istodobno su istraživanja na Krmači donijela nove spoznaje o brončanodobnim pogrebnim običajima, dok su na Koludrtu otkriveni dodatni tragovi grčkog naseljavanja.

O rezultatima ovogodišnje istraživačke kampanje izvijestila je udruga Lipa Rič Lumbarda, koja je objavila i fotogaleriju s arheoloških nalazišta. Istraživanja je provodio Centar za prapovijesna istraživanja pod vodstvom profesora Hrvoja Potrebice, uz zamjenike voditelja Mira Vukovića i Milu Ercega te članove arheološkog tima. Nalazi pokazuju da se ispod kamenih gomila, uz stare putove i na obalnim položajima još uvijek kriju važni dijelovi prošlosti Korčule.

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Između dviju konoba pronađena jedna od najvećih grobnih škrinja na Korčuli

Jedno od najzanimljivijih otkrića zabilježeno je na lokalitetu Javič, gdje su istraživači radili na dvjema kamenim gomilama, označenima kao J1 i J3. Posebno vrijedni rezultati stigli su s gomile J3, smještene pod velikim stablom između dviju konoba, u prostoru koji je tijekom desetljeća bio izložen različitim ljudskim zahvatima. Ondje se odlagao i spaljivao otpad, a dio kamenog materijala ranije je odnošen, zbog čega je izvorna arheološka struktura bila znatno oštećena.

Unatoč tome, arheolozi su pronašli kamenu grobnu škrinju dimenzija 67 × 132 centimetra, koja se prema objavljenim podacima ubraja među najveće dosad otkrivene u Lumbardi i na Korčuli. Poklopne ploče bile su razbijene i razmaknute, a dio groba već je bio ispražnjen. Međutim, sačuvano je više od trećine njegove izvorne ispune, u kojoj su pronađene ljudske kosti i brojni ulomci keramičkih posuda.

Upravo bi ti ostaci mogli biti iznimno važni za buduća istraživanja. Analize kostiju i pronađenih predmeta mogle bi pomoći u preciznijem određivanju starosti ukopa, ali i otkriti više o ljudima koji su prije mnogo stoljeća živjeli na ovom području. Za sada nije objavljena konačna datacija ove grobne škrinje, pa će njezino preciznije smještanje u prošlost ovisiti o daljnjoj znanstvenoj obradi nalaza.

Na drugoj istraživanoj gomili, J1, situacija je bila znatno drukčija. Arheolozi su ispod nasutog šljunka i poremećenog kamenja došli do prirodne stijene, ali nisu pronašli sačuvane arheološke nalaze. Razgovori s mještanima otkrili su zanimljiv podatak iz lokalne prošlosti: na tom se mjestu nekada navodno nalazila otvorena kamena škrinja s vidljivim kostima, koja je, prema pretpostavkama, uklonjena tijekom izgradnje puta. Što se dogodilo s njezinim sadržajem, zasad nije poznato.

Na Krmači istražen ukop star približno 3500 godina

Drugo veliko poglavlje ovogodišnjih istraživanja odnosi se na Krmaču, gdje je završeno višesezonsko istraživanje kamene grobne gomile započeto još 2016. godine. Arheolozi su istraživanjem svih slojeva, sve do prirodne stijene, uspjeli bolje rekonstruirati način na koji je ovaj prapovijesni spomenik nastajao. Dosadašnji nalazi upućuju na to da je riječ o brončanodobnom ukopu koji se okvirno datira u 15. stoljeće prije Krista, odnosno prije približno 3500 godina.

Pokazalo se da gomila nije nastala odjednom, nego u nekoliko građevinskih faza. Najprije je podignuta središnja suhozidna grobnica, nakon čega je oblikovan zemljani nasip te dodavano nekoliko slojeva kamenja različitih veličina. Upravo razlike među tim slojevima omogućile su istraživačima da rekonstruiraju slijed gradnje i bolje razumiju pogrebne običaje stanovništva koje je na Korčuli živjelo u brončanom dobu.

Tijekom istraživanja pronađeni su ulomci brončanodobne keramike, koštani ostaci i morske školjke. Sljedeći korak bit će radiokarbonsko datiranje, kojim će se nastojati preciznije odrediti starost nalaza, kao i analiza izotopa stroncija koja može pružiti podatke o zemljopisnom podrijetlu i kretanju pojedinaca. Ovisno o očuvanosti materijala i raspoloživim sredstvima, razmatra se i mogućnost DNK analize.

Zanimljivo je da dio uspravno postavljenog rubnog kamenja nije uklonjen s nalazišta. Arheolozi su ga ostavili na izvornom mjestu kako bi se u budućnosti moglo pristupiti prezentaciji ovog prapovijesnog spomenika. Time istraživanje ne donosi samo nova znanstvena saznanja, nego otvara i mogućnost da arheološka baština Lumbarde postane vidljivija stanovnicima i posjetiteljima.

Grčka keramika na Koludrtu, a u moru pronađen uteg za tkalački stan

Posebno zanimljivi nalazi dolaze i s poluotoka Koludrt, jednog od najvažnijih arheoloških prostora u Lumbardi. Na položaju Koludrt – Maslinik, u istraživačkoj sondi uz obalnu šetnicu, nastavljena su iskapanja prostora na kojem su ranije pronađeni ostaci helenističke keramike iz 3. stoljeća prije Krista. Ovogodišnja kampanja donijela je još mnogo ulomaka grčkog keramičkog posuđa, koji tek trebaju proći detaljnu stručnu obradu.

Jedno od glavnih pitanja na koje arheolozi pokušavaju odgovoriti jest gdje su se točno nalazile kuće nekadašnjih grčkih stanovnika. Dosadašnja istraživanja otvaraju mogućnost da su stambeni objekti bili raspoređeni po kamenim terasama poluotoka, a razmatra se i pretpostavka da su neki bili građeni od drva. Takav način gradnje mogao bi objasniti zašto se tragovi nastambi teško prepoznaju u arheološkim slojevima, no za potvrdu te pretpostavke potrebna su dodatna istraživanja.

Na jednom od istraživanih položaja prepoznat je mogući sloj poda nekadašnjeg objekta. Arheolozi ga nisu uklonili, nego su ga zaštitili kako bi se sljedeće godine moglo nastaviti istraživanje i utvrditi koliko se prostire. Time bi se moglo doći do važnih odgovora o organizaciji prostora grčkog naselja i svakodnevnom životu njegovih stanovnika.

Posebno zanimljiv predmet pronađen je tijekom pregleda podmorja ispod Koludrta. Riječ je o utegu za tkalački stan, oblikom karakterističnom za grčka naselja, koji otvara dodatna pitanja o svakodnevnim aktivnostima nekadašnjih stanovnika ovog prostora. Iako je riječ o malom predmetu, upravo takvi nalazi mogu pridonijeti razumijevanju kućanskih poslova, obrtničkih aktivnosti i proizvodnje tekstila u antičkom razdoblju.

Koludrt je i prije ovih istraživanja imao iznimno značenje za hrvatsku arheologiju. Ondje su pronađeni ulomci poznate Lumbarajske psefizme, grčkog natpisa povezanog s osnivanjem kolonije i podjelom zemlje, kao i ostaci velike helenističke cisterne. Važnost lokaliteta dodatno je potvrđena 2025. godine, kada je Ministarstvo kulture i medija donijelo odluku kojom je arheološko nalazište Koludrt proglašeno kulturnim dobrom.

Od šest do čak sedamnaest kamenih gomila: Krajolik otkriva nove tajne

Istraživanja nisu bila ograničena samo na iskapanja pojedinih grobnica i antičkih objekata. Velik dio posla odnosio se na proučavanje terena, analizu zračnih snimaka i evidentiranje kamenih gomila rasprostranjenih po različitim dijelovima Lumbarde. Zahvaljujući takvom pristupu, broj poznatih gomila povećan je s početnih šest na 15 danas sačuvanih, odnosno ukupno 17 ako se pribroje dvije koje su vidljive na starim snimkama, ali više ne postoje.

Njihov raspored otkriva zanimljive prostorne pravilnosti. Dio gomila nalazi se uz rubove Donjeg blata, Gornjeg blata i Mindela, dok su druge smještene na uzvišenjima s kojih se pruža pogled prema poljima, starim putovima i morskim prolazima. Takvi položaji arheolozima omogućuju da istražuju ne samo pojedinačne grobove nego i način na koji su nekadašnje zajednice koristile i organizirale svoj životni prostor.

Za buduća istraživanja već su izdvojene dvije gomile na području Gornjeg blata i jedna južno od Vele straže. Pribavljeni su i LiDAR podaci za područje Općine Lumbarda, koji će omogućiti detaljnije proučavanje reljefa i traženje mogućih arheoloških struktura koje su teško vidljive na terenu. Ta tehnologija mogla bi otkriti nove tragove ljudskog djelovanja bez potrebe za neposrednim zahvatima na svakom potencijalnom nalazištu.

Istraživanja se nastavljaju 2027., ali arheolozi upozoravaju i na uništavanje baštine

Prema najavama organizatora, arheološka istraživanja nastavit će se početkom 2027. godine. Projekt „Arheološka baština Lumbarde” obuhvaća kopnena i podmorska istraživanja, a provodi ga Udruga Bašćina Lumbarda u partnerstvu s udrugom Lipa Rič Lumbarda, Sveučilištem u Zadru, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Turističkom zajednicom Općine Lumbarda. Dio aktivnosti sufinancira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a voditeljica projekta je Fani Kršinić.

Osim znanstvene vrijednosti, ovogodišnji nalazi još su jednom upozorili na problem očuvanja arheološke baštine. Pojedine kamene gomile tijekom desetljeća bile su izložene odlaganju otpada, spaljivanju, odnošenju kamena i građevinskim zahvatima, pri čemu su neki vrijedni tragovi prošlosti nepovratno izgubljeni. Upravo zbog toga istraživači i lokalne udruge ističu važnost zaštite preostalih nalazišta te suradnje sa stanovništvom, čija sjećanja i informacije nerijetko predstavljaju vrijedan izvor podataka.

Lumbarda tako postupno otkriva sliku života koja se proteže od brončanodobnih zajednica do grčkih stanovnika koji su na njezinim obalama ostavili tragove prije više od dva tisućljeća. Velika kamena škrinja, ljudske kosti, keramika i skromni predmeti svakodnevne uporabe dijelovi su iste povijesne slagalice. A buduća istraživanja mogla bi pokazati koliko toga još leži skriveno ispod kamenja, maslinika i morskog dna ovog dijela Korčule.